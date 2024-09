Actriz asegura que sus hijas creyeron que era "malvada" cuando la vieron actuar de villana

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Trabajar en el medio de la actuación es una de las actividades más interesantes que una persona podría llegar a desempeñar, ya que, permite que un actor pueda encarnar hasta a el más valiente de los héroes o al más cruel de los villanos. Asimismo, los histriones pueden llegar a dar vida a personas completamente opuestas a ellos en la vida real, lo que en ocasiones representa todo un reto para ellos.

Ya antes se han registrado casos de actores que hacen un trabajo tan magistral que la gente ha llegado a insultarlos en la vida real, cada vez que se topan con ellos en la calle. Incluso se han reportado situaciones en las que los mismos famosos tienen que pedir que el acoso hacia su persona se detenga, puesto hay personas que no pueden diferenciar la realidad del a ficción. Una situación similar le tocó vivir a una famosa actriz que seguro conocer porque viste su película o directamente sus memes.

Emily Blunt revela cuál fue la reacicón de sus hijas al verla en el Diablo Viste a la Moda

Se trata de Emily Blunt, quien dio vida a la asistente de ‘Miranda Priestly’, en El Diablo Viste a la Moda. Como recordarás, el personaje de Maryl Streep tenía a dos ayudantes, una era interpretada por Anne Hathaway y la segunda por la mencionada actriz, quien en un comienzo de la historia parecía perfilarse para ser la antagonista debido al duro comportamiento que tenía en contra de la recién llegada ‘Andrea Sachs’.

Es bajo este concepto que, en algún momento de su vida, Emily Blunt decidió que sería buena idea ponerle la afamada película del 2006 a sus hijas, Hazel, de 10 y Violet, de 7 años; sin embargo, las menores habrían terminado horrorizadas por el comportamiento de su madre, afirmando que “era la persona más mala que habían conocido”. La tierna anécdota fue contada por la actriz en la gala número 18 del Instituto Americano de la Tartamudez”.

Emily Blunt asegura que sus hijas creyeron que era ella la persona más malvada del mundo

La famosa reflexionó que le parecía increíble que El Diablo Viste a la Moda continuará siendo una película de culto, puesto por lo menos una vez cada semana alguien la aborda con frases que su personaje llegó a decir en la cinta, misma que fue su primera gran participación en alguno filme: “Recuerdo que mi agente me llamó y me contó sobre el fin de semana inaugural. Yo estaba como, ¿eso es bueno?’ Como si no supiera lo que era bueno”, declaró.

