Adrián Marcelo rompe el silencio sobre la ola de cancelaciones que ha tenido tras 'LCDLFM'

Ciudad de México.- Si bien no ganó La Casa de los Famosos México (LCDLFM), la participación de Adrián Marcelo en el concurso no dejó a nadie indiferente, puesto propios y ajenos llegaron a hablar de él y de las actitudes o comentarios (que muchas personas consideraron como inapropiados y dividió opiniones) dentro del reality show. Dicha situación provocó que miles lo cancelaran a través de redes sociales e incluso varios de los patrocinadores de la competencia optaron por marcharse debido a que su imagen corría riesgo.

Por su parte, el influencer regiomontano abandonó el programa de telerrealidad durante la madrugada de un miércoles, sin avisarle a nadie y dejando sus cosas atrás, lo que despertó una ola de especulaciones de que no había dejado el show por voluntad propia, sino que la propia producción lo había expulsado debido a que estaban perdiendo una importante cantidad de dinero debido a la denominada ‘fuga de patrocinadores’.

Adrián Marcelo rompe el silencio sobre la ola de cancelaciones que ha recibido

Créditos: Internet

Luego de su salida del concurso, Adrián Marcelo anunció un nuevo proyecto en compañía de su amigo Iván ‘La Mole’, se trata de Hermanos de la Leche, el cual tendría algunas presentaciones por la República Mexicana; sin embargo, a las pocas semanas el espectáculo fue suspendido en Zapopan, Jalisco, donde se presentarían como un especial del Día de Muertos, mientras que luego de unos días, esta situación se repitió pero en el Pepsi Center WTC, en la Ciudad de México.

En medio de toda esta situación, Adrián Marcelo se había mantenido en silencio, es más, ni siquiera habló cuando surgieron los rumores de una presunta infidelidad entre su esposa, Karina Puente, y su coach del gimnasio; sin embargo, todo cambió durante la tarde del pasado sábado 21 de septiembre, cuando el famoso compartió un tuit en el que expresó que, pese a las cancelaciones y polémicas en las que se veía envuelto no dejaría de dedicarse a lo que ama, resaltando que está dispuesto a realizar presentaciones en la calle si es necesario.

“Hace mucho me habría dejado de dedicar a lo que sea que me dedico, si los intentos de cancelación y polémicas me quitaran seguidores y no lo contrario. Una polémica más, una menos. Lo que sea. Nos vemos pronto en las calles… Por donde sea, pero conmigo”.