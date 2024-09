Cancelan a streamer por decir que no conoce a Marco Antonio Regil; se tomó una FOTO con él

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Marco Antonio Regil es, probablemente, uno de los conductores más famosos de México, gracias a su amplia trayectoria como presentador de televisión en distintos proyectos de gran renombre, como es el caso de Escape Perfecto VIP, Minuto Para Ganar, Bailando por la boda de mis sueños, Atínale al precio, Todo el mundo cree que sabe, Hazme reír y serás millonario, 100 mexicanos dijeron y el Teletón, solo por mencionar algunos.

Es debido a ello que una gran cantidad de mexicanos se mostraron molestos cuando una streamer compartió una fotografía con el famoso, afirmando que únicamente se acercó a él para pedirle el retrato, aunque en realidad no lo conocía, cosa que provocó una ola gran ola de críticas en redes sociales, donde la que terminó cancelada fue la propia creadora de contenido, mientras que el nombre de Regil se convirtió en tendencia.

Los hechos ocurrieron durante la mañana del pasado sábado 21 de septiembre, cuando la joven compartió un mensaje a través de su cuenta de X (red social antes conocida como Twitter) donde mencionó que había “un señor en el avión que no le dejaban de pedir fotos y autógrafos”, aunque afirmó que no sabía de quién se trataba; sin embargo, esto no impidió que se acercara a pedirle un ‘selfiel’.

Minutos más tarde, la streamer conocida como Sin6n, compartió la fotografía con el dichoso “señor” y se trataba de nada más y nada menos que de Marco Antonio Regil, quien aparece posando alegremente, mientras hace la señal de ‘amor y paz”; sin embargo, la influencer reveló que no sabía de quién se trataba, aunque su rostro le parecía familiar: “Perdón señor por decirle que lo admiro cuando en realidad no sé quién es, me suena mucho su cara, pero no sé de donde”.

Esta situación desató la molestia del público quienes rápidamente llenaron a X con mensajes como: “¿Cómo no vas a saber quién es Marco Antonio Regil”, “Qué curioso que es Twitter, el ‘desconocido’ Marco Antonio Regil y no el nombre de la famosísima streamer”, “Primero me enojé contigo por no saber quién es Marco Antonio Regil, luego mire tu juventud y recordé mi edad”, “No ma… pues si es Marco Antonio Regil”, “Es Marco Antonio Regil, muy amable y simpático a pesar de ser centennial de la generación de cristal”. Cabe señalar que hasta ahora, ninguno de los dos involucrados ha dado declaraciones al respecto.

Streamer es cancelada por no conocer a Marco Antonio Regil

Créditos: X

Fuentes: Tribuna