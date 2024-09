Filtran que los fanáticos de Adrián Marcelo planean sabotear a esta concursante en 'LCDLFM'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Si bien, Adrián Marcelo salió de La Casa de los Famosos México (LCDLFM) hace poco más de 1 mes, sus fanáticos no estarían de acuerdo con la selección de participantes que están a punto de llegar a la final, por lo que una periodista filtró que se estarían organizando para votar por el último habitante del cuarto Tierra, mientras que pretenden sabotear a quien sería considerada como la residente más débil del Team Mar.

Como ya te habíamos informando hace unas horas, según las encuestas, pese a que el cuarto liderado por Arath de la Torre se ha mostrado como el más poderoso de todas las ediciones de LCDLFM, puesto prácticamente llegó intacto a la gran final, esto no significa que no haya habitantes que sean aceptados del todo por el público, tal fue el caso de Briggitte Bozzo, quien pese a haberse mantenido en el reality show, hasta ahora, la joven no parece ser del gusto de la gente.

Fans de Adrián Marcelo intentan sacar a Briggitte Bozzo de LCDLFM

Si bien, la famosa venezolana era uno de los participantes más queridos de La Casa, en sus inicios, la realidad es que, conforme el concurso fue avanzando, la histrionista fue cayendo del gusto del público puesto algunos aseguran que mostró mayor lealtad con el Team Tierra e incluso hubo quienes la emparejaron con Adrián Marcelo; sin embargo, lo que nadie esperaba es que los fanáticos del propio influencer regiomontano le estén dando la espalda a la pelirroja.

Resulta ser que durante la noche de este domingo 22 de septiembre, se celebrará la última gala de eliminación de La Casa de los Famosos México y Bozzo se encuentra nominada junto a Agustín Fernández, por lo que, según información brindada por la cuenta de X de la Tía Sandra, los seguidores de Adrián Marcelo se estarían organizando en redes sociales para votar por el modelo de Argentina y así dejar fuera a Briggitte.

“Todos los seguidores de Adrián Marcelo están votando por Agustín, quieren fuera a Briggitte”, sentenció la periodista.

Como era de esperarse, el mensaje de la Tía Sandra llamó poderosamente la atención del público, quienes no dejaron de reaccionar en la sección de comentarios, mientras hubo quienes aseguraban que no había posibilidad de que lograsen sacar a la pelirroja, la realidad es que también están aquellos que consideran que la joven debió de haber salido desde hacía rato del afamado reality show. Y tú, ¿qué piensas al respecto?

