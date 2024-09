Horóscopo de Mhoni Vidente HOY domingo 22 de septiembre 2024: La suerte de tu signo zodiacal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¡Una nueva semana está próximo a iniciar! Pero si antes deseas saber cuál será la fortuna de tu signo zodiacal este domingo 22 de septiembre de 2024, primero es importante que consultes el horóscopo de Mhoni Vidente, la astróloga y tartotista más consultada por la farándula en México y América Latina. En el horóscopo de hoy, la pitonisa cubana te comparte las predicciones del día en asuntos de amor, dinero, trabajo, salud y más. ¡Toma nota!

Horóscopo de Mhoni Vidente para HOY domingo 22 de septiembre de 2024: Predicciones del día, según tu signo zodiacal

Aries

No tengas miedo de expresar tus sentimientos o miedos a los demás; es completamente normal que quieras un abrazo o un beso ante la incertidumbre. Cuentas con el apoyo de tu familia.

Tauro

Una persona del pasado podría llegar a causar alboroto, advierte Mhoni Vidente. Lo mejor será cerrar esa puerta de una vez por todas o te llenarás de falsas ideas del amor.

Géminis

Una visita al doctor podría ayudarte a sanar todo eso que te duele y que no has querido confesar. No se puede vivir con problemas de espalda diarios; ya cuídate.

Cáncer

No van descaminados esos temores respecto a su pareja; en realidad tiene mucho apoyo y ganas de crecer y eso es bueno.. Ese inesperado gasto le reportará grandes satisfacciones.

Leo

Proyectos en el trabajo no le van a faltar durante este fin de mes, pero deberá ser más responsable para ser reconocido. Persisten los dolores de cabeza, hágase un té de tila.

Virgo

Controle su mal humor o estropeará posibles relaciones; en especial esas que recién están floreciendo, querido Virgo. Ocasión propicia para ganar más efectivo.

Libra

Cuidado con los comentarios que hace en el trabajo; en especial los referentes a sus jefes. Evite las comidas muy grasas en este fin de semana o podría enfermarse muy gravemente.

Escorpio

Momento romántico muy especial con su pareja, ya que tienen una confianza y complicidad única y envidiable. Procure no derrochar de momento; ahorrar será bueno.

Sagitario

Pronto cambiará de lugar de trabajo, no se desespere y confíe en lo que los astros tienen para usted, querido Sagitario. Ligeras molestias de tipo alérgico.

Capricornio

En temas de dinero, querido Capricornio, estás peor que nunca y no podrás recuperarte de tus deudas en poco tiempo. Has tomado malas decisiones y el karma llegará de una vez.

Acuario

Ten cuidado con lo que le dices a los demás, ya que no te consideran una persona de confianza. No presumas lo que no tienes, en realidad estás solo y no es malo.

Piscis

El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy señala que tendrás un día de mucha acción, aunque te has peleado demasiado con tu familia, pronto reinará la paz en tu hogar. Disfruta de la jornada.

Fuente: Tribuna