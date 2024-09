Luto en Televisa: Eugenio Derbez sufre dolorosa muerte; el cáncer lo mató y no se pudo despedir

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El actor y conductor Eugenio Derbez se viste de luto luego de sufrir una trágica muerte que lo dejó devastado y con un profundo dolor. El comediante de 63 años, quien empezó su carrera en Televisa en programas como Derbez en cuando, XHDRBZ y La Familia P. Luche pero hace unos años reside en Estados Unidos donde ha triunfado en películas de Hollywood, recuerda cómo fue la dolorosa partida de su padre Eugenio González.

En entrevista con el conductor Gustavo Adolfo Infante para el programa El Minuto Que Cambió Mi Destino, el hijo de la reconocida actriz Silvia Derbez recordó cómo lidió con el repentino fallecimiento de su padre: "Todo mundo habla de mi mamá pero muy poca gente habla de mi papá. Mi papá era un hombre muy divertido, serio, alto, él era publicista", explicó, revelando que su padre también era productor del programa El Gran Premio de los 64 mil pesos con Pedro Ferriz, formato que llevó a México.

"Mi papá conoció a mi mamá en un programa de televisión", reveló, contando cómo fue que él se enamoró de su madre Silvia Derbez. El productor de Vecinos contó que su padre perdió la vida el 14 de febrero de 1986 a los 71 años de edad, a un mes de nacer su hija mayor Aislinn Derbez. "Definitivamente se fue joven. Tenía diabetes, toda la vida la tuvo pero muy controlada. Tenía cáncer de próstata controlado. Le había dado un infarto pero seguía normal", explicó.

Eugenio Derbez y su padre (QEPD)

"Tenía de todo pero a la vez era un hombre muy entero, muy sano, nunca lo veías quejarse pero un día se le juntaron las tres cosas y de sorpresa un 14 de febrero me dijeron 'tu papá está en el hospital'. Yo que había visto que había ido varias veces no le di tanta importancia", mencionó. "De repente me hablan que estaba en terapia intensiva, llegué al hospital y ya no alcancé a verlo, cosa que me dolió mucho", sostuvo el conductor.

Derbez luego explicó que como su padre estuvo tantas veces en el hospital, esa vez no lo tomó en serio, detalle del cual se arrepiente, además de resaltar que lo extraña bastante: "Mucho, el humor que tengo lo heredé de mi papá. Mi papá era simpatiquísimo pero nunca lo veías hacer bromas, era serio, que era lo que me gustaba. No era el payasito, era serio y así serio hacía las locuras más grandes que puedes imaginar".

Sobre qué fue lo que más le dolió tras su partida, confesó: "Lo extraño mucho y luego platico mucho con él. Él murió cuando yo tenía 23 años y me hizo mucha falta en mi vida. Me dolió mucho que no me haya visto triunfar porque a él no le tocó la etapa... me vio haciendo papelitos aquí y allá. Le tocó la etapa de 'hoy voy a salir en la telenovela tal y... Sombra 2' y no le tocó nada más a mi papá. Me dolió que nunca me vio triunfar", finalizó conmovido.

Fuente: Tribuna