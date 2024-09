Premian a Adrián Marcelo por participar en la Semana de la Salud Mental; críticas estallan

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más, Adrián Marcelo vuelve a estar en el foco de la conversación luego de haber recibido un premio por su participación en la Semana de la Salud Mental 2023-2024, un evento organizado por la Casa Hogar Padre Severiano Martínez. El 'logro' se hizo viral en redes sociales, donde sus seguidores compartieron la noticia, sin embargo, esto generó un intenso debate, debido a las muestras de comportamiento que tuvo el influencer durante su estancia en La Casa de los Famosos, las cuales son contrarias al fomento del bienestar psicológico.

Recordemos que semanas atrás minimizó la ansiedad y depresión de sus compañeros, en particular de la actriz Gala Montes. Además, en varias ocasiones se jactó de utilizar su conocimiento como licenciado en Psicología para manipular al resto de los habitantes. Todo este cúmulo de acciones llevó al público a cuestionar la ética del regiomontano como profesional. Bajo esta línea, usuarios en redes creen que no es la persona adecuada para tratar este tema en el evento antes mencionado.

Además de considerar un error que lo hayan invitado, condenaron que los organizadores lo condecoraran: Incluso creen que para hacerse acreedor de tal reconocimiento, el tiktoker pagó su triunfo. "Lo ha de haber pagado", "Qué peligroso", "Es una burla que alguien que fue tan irrespetuoso con la salud mental ahora reciba un reconocimiento por hablar de superación personal", se puede leer en la sección de comentarios.

Otros han salido en su defensa y explicaron que su participación en el reality show no lo define, por lo que cual la audiencia no debería juzgarlo. Hasta el momento, Adrián Marcelo no ha hecho declaraciones en torno al supuesto reconocimiento. Sin embargo, apenas ayer rompió el silencio virtual que había sostenido desde su caótica expulsión. En el mensaje insinuó que le restaba importancia a las polémicas.

Hace mucho me habría dejado de dedicar a lo que sea que me dedico, si los intentos de cancelación y polémicas me quitaran seguidores y no lo contrario. Una polémica más, una menos. Lo que sea. Nos vemos pronto en las calles… Por donde sea, pero conmigo".

Mientras tanto, se especula que más adelante podría sorprender con un video en su canal de YouTube, en el que explique su versión de los hechos en torno a lo que pasó en torno a su inesperada salida del juego. Se piensa que en la actualidad ha mantenido un perfil bajo debido a implicaciones legales con Televisa.

