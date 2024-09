¿Wendy Guevara celosa de Agustín Fernández? La acusan de fomentar el odio al argentino

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Corría el año 2023, cuando se estrenó La Casa de los Famosos México (LCDLFM) por primera vez en el país. Semanas antes de que comenzara el reality show que se convertiría en la sensación a nivel nacional, los reporteros especializados en la farándula cuestionaban a las estrellas sobre a quien apoyarían e incluso en el intermedio, varios famosos aseguraron que su gracia iba a para Wendy Guevara, entre ellos se encontraba Celia Lora y Danna (antes conocida como Danna Paola).

Si bien, la integrante de Las Perdidas logró convertirse en la indiscutible ganadora del programa de telerrealidad, gracias a que siempre estaba planeando dinámicas con las cuales entretener al público, así como también se dejaba ver como alguien muy humilde. En un giro de acontecimientos, en la actualidad, la influencer ha comenzado a entrar al ojo de la polémica, ¿quieres enterarte de la razón? Ahora te la contamos.

Wendy Guevara comienza a ser atacada por los fanáticos de Agustín Fernández, debido a que consideran que la originaria de León, Guanajuato ya no ha mostrado la amable actitud con la que se le vio hace 1 año. Y no solo eso, sino que la acusan de atacar constantemente al modelo argentino y de promover el odio en su contra, también se dice que suele filtrar información privada de él durante las entrevistas, aún cuando éste se encuentra dentro del concurso y no tiene derecho a replica.

En un comienzo Agustín Fernández era tenido como uno de los concursantes más odiados de La Casa debido a los comentarios que llegaba a hacer de sus compañeras y por su polémica alianza con Sian Chiong y Adrián Marcelo. Dicha situación provocó que Nicola Porcella le retirara su apoyo de manera pública y hasta llegó a decir que ni él ni Wendy Guevara lo querían tener de roomie. Según declaraciones de la gente, la influencer estaría celosa de la relación entre el peruano y el argentino, por lo que suele ‘atacarse’ cada vez que puede.

Un ejemplo de ello ocurrió cuando el padre de Agustín le dijo a su hijo que sus amigos lo habían traicionado, y aunque no mencionó nombres, lo cierto es que la famosa no dudó en salir a hablar del señor en una transmisión en vivo, además llegó a insinuar que sostuvo un encuentro íntimo con Fernández en la casa de una de las conductoras de Hoy o también dijo que quiere golpearlo en cuanto salga. Y tú, ¿qué piensas?, ¿crees que Wendy odia al influencer de Argentina?

Fuentes: Tribuna