Arath de la Torre se despide para siempre de los reality show: "Me retiro hoy"

Ciudad de México.- La Casa de los Famosos está a punto de terminar. Faltan siete días para que el reality show favorito de muchos termine, por lo que es normal que las sensibilidades afloren. Uno de los participantes que ya dejó ver su faceta sentimental es Arath de la Torre, quien dio un emotivo discurso antes de que brindaran por la semifinal.

El conductor de Hoy subrayó que la competencia ha cambiado para bien desde algunos personajes problemáticos abandonaron el juego. En este sentido, mencionó que se siente mejor cuando no hay violencia, chantaje o manipulación de por medio. Mientras decía esto, rompió en llanto al recordar los momentos complejos que se vivieron al inicio y hasta la mitad del programa, cuando predominaban los ataques verbales y agresiones emocionales.

Sobre esta línea, hizo énfasis en que México ya no necesita contenido negativo y agradeció que la emisión haya adoptado un nuevo giro en el cual predomina la sana convivencia y la vibra positiva que ha sido cultivada por Karime Pindter, Briggitte Bozzo, Gala Montes y Mario Bezares. Además, el presentador de televisión confesó que la experiencia fue distinta a lo que esperaba. Admitió que, al ingresar, lo hizo emocionado y con la idea de que al interior encontraría muchos momentos de diversión.

Arath de la Torre dedicó unas palabras en el brindis de la semifinal

Aunque en los últimos días pudieron disfrutar, lamentó que el comienzo haya sido turbio y estuviera opacado por la maldad de otras personas. "Siento mucha nostalgia porque yo venía con una ilusión de divertirme, y, pues sí nos divertimos, pero hubo momentos muy complicados, muy difíciles". A pesar de la mala racha que pasó, se dijo sorprendido por los aprendizajes que recolectó a lo largo de su estancia en LCDLF.

Yo a pesar de ser veterano me sorprendí muchísimo de muchas situaciones que se presentaron, de lo que ya no queremos como país, como mexicanos. De que ya no queremos esos ataques con violencia, con señalamiento, con trampas".