Derbez contra Ruffos: Eugenio Derbez reta a Victoria Ruffo y le manda contundente mensaje

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal parece que los enfrentamientos de los Derbez contra los Ruffo se hará una realidad, debido a que Eugenio Derbez al ser cuestionado por la prensa por las declaraciones de su exesposa, Victoria Ruffo, sobre poder superarlo en nivel de rating con su propio reality show, la exestrella de Televisa no dudó en lanzarle reto a la querida actriz de melodramas y le mandó contundente mensaje al respecto.

El actor y productor mexicano reaccionó a las declaraciones de su expareja y madre de uno de sus hijos, Victoria Ruffo, quien externó sus intenciones de hacer su propio reality familiar. Después de que la protagonista de telenovelas confesó que haría su propio programa titulado Los Ruffo para tener una contienda directa con De viaje con Los Derbez, Eugenio enfrentó los cuestionamientos de la prensa sobre esta situación.

Mientras los reporteros que lo captaron en el Aeropuerto de la Ciudad de México le mencionaban las intenciones de su ex, el creador de La Familia P.Luche no dudó en retar a Victoria: "A ver, pues hagamos una competencia". Luego de que los periodistas le contaron que la actriz de La Madrastra dijo que su emisión sería más divertida, Eugenio contestó con una sonrisa: "ah, ¿sí?", y como los comentarios al respecto continuaban, solo repitió de manera irónica: "ah, ¿sí?".

Familia Derbez. Internet

Sin embargo, cuando escuchó que la 'Queen de las Telenovelas' aseguró que su nieta Tessa González González no se parece a él, el integrante de la dinastía Derbez refutó: "Ah… bueno, ahí sí que el público opine, que el público vote". Por otra parte, el patriarca de los Derbez respondió a la petición de Vadhir Derbez, quien solicitó que su mamá también pudiera participar de la emisión que reúne a su familia: "Alguna vez se platicó de eso y yo no estoy cerrado, no estoy cerrado, pero creo que sería el mes más difícil y más complicado de mi vida, imagínense ¿cómo me iría?".

Finalmente, el histrión de 63 años y esposo de Alessandra Rosaldo, se dijo un poco triste de que su trabajo sea reconocido en otros lugares del mundo y no en su país natal, que es México: "Realmente es una tristeza que me inviten más a otras Casas Blancas que las de aquí de México, pero bueno, está bien, así son las situaciones, pero contento de que me hayan invitado a La Casa Blanca, de haber estado con el presidente, ya subiré la foto, y platiqué justamente por ser el mes de la migración de los latinos en estados unidos, platiqué de la serie y del grupo de latinos que hicieron historia en 1930".

Familia Ruffo con familia Derbez. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui