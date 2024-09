"Es gay": Sacan del clóset a David Zepeda y deja en shock a Televisa; el actor se destapa en VIDEO

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Sacan del clóset a un famoso galán de telenovelas, quien ha trabajado durante años en Televisa y TV Azteca. Se trata de nada más y nada menos que David Zepeda, quien empezó su trayectoria artística en el Ajusco en melodramas como Marea brava, La heredera y Los Sánchez. En 2009 llegó a la televisora de San Ángel y protagonizó telenovelas como Abismo de pasión, Por amar sin ley, Vencer el desamor, Mi fortuna es amarte, Vencer la ausencia y Pienso en ti.

Hace apenas unos meses se confirmó que Zepeda volvería a compartir escenario con la actriz Aracely Arámbula más de 14 años después de haber estelarizado la popular obra de teatro Perfume de Gardenia. Su regreso como pareja en el trabajo empezó a provocar rumores de un romance, ya que en alfombras rojas han protagonizado tremendos besos y coqueteos. Su química ha sido innegable, sin embargo, también ha causado polémica ya que se rumora que el actor de 51 años presuntamente sería gay.

David Zepeda y Aracely Arámbula

El histrión, quien lleva varios años soltero, fue abordado por los medios de comunicación hace unos días y se sinceró sobre si quiere o no formar una familia algún día, dejando en shock a todos. En una entrevista publicada en el canal de YouTube del periodista de espectáculos Edén Dorantes, el actor sonorense confesó: "Mira, yo soy muy cercano a mis padres, hermanos, sobrinos. ya si se da con mi pareja, con mi mujer, si tenemos hijos... lo dejo todo que vaya fluyendo", aclaró.

Y agregó: "No solo es decisión mía sino de mi chica, de mi mujer. Así ha sido mi vida... por una u otra razón no se ha dado esa parte pero no me quejo en lo absoluto", contó, siendo tajante en que busca una mujer para este gran paso, contrario a lo que se puede rumorar sobre su vida personal. Y sobre si lo afecta la presión social para tener hijos, reveló: "No, dejo que todo fluyo. las mujeres con las que he estado no hemos compaginado para este paso", dijo tajante.

David Zepeda

Zepeda reiteró que él es "muy niñero" y le "encantaría ser papá", sin embargo, aseguró que dejará que la vida lo sorprenda, aunque no descartó alquilar un vientre para lograrlo, lo que dejó sorprendido a más de uno. Por otro lado, al cuestionarlo sobre si hay algo entre él y la madre de los hijos de Luis Miguel, el galán de telenovelas dijo: "Es una mujer muy comprometida, talentosa, tenemos una bonita relación y gran química en el escenario".

Por otro lado, aseguró que le tiene un gran amor a la actriz chihuahuense: "Para mí es muy especial, yo la amo", además de no descartar la posibilidad de que puedan iniciar una relación en el futuro: "Ahí vamos con calma... no te vamos a avisar cuando eso suceda. Disfrutamos enormemente estar en un escenario compartiendo momentos muy bonitos", concluyó, dejando la puerta abierta a que suceda algo entre ambos y echando por tierra rumores de que sería gay.

Ante estas confesiones de Zepeda, usuarios continuaron insistiendo en que este supuesto romance entre los dos actores sería por presunta publicidad, ya que insisten en que él no sería heterosexual. "Tan gracioso David, si todo México sabe que es gay", "¡Qué barbaridad! ¿Son o se hacen? Mejores amigas sí son", "El señor no acepta su orientación, pero todos lo sabemos", "Bien guapo la verdad, pero no creo que lo suyo sean las mujeres", "¿Este señor no es homosexual?", "No creo que ande con Aracely, tal vez sean comadres", escribieron.

Y es que el histrión de 51 años nunca se ha casado y solo se le conoce una novia oficial, la también actriz Lina Radwan con quien terminó hace ya varios años, lo que ha aumentado especulaciones acerca de su orientación sexual. También se dijo que tuvo un presunto romance secreto con el ahora fallecido estilista Daniel Urquiza, aunque esto fue negado por él. Zepeda ha desmentido en varias ocasiones ser gay o bisexual, afirmando que a él le gustan las mujeres y de no ser así, "lo diría, sin problema".

Fuente: Tribuna