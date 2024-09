¿Es gay? Tras veto de TV Azteca, actriz regresa a 'Hoy' y confiesa secreto de Daniel Bisogno

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de telenovelas, quien supuestamente fue vetada de TV Azteca al no renovar su contrato y empezar a trabajar para Televisa, hizo fuertes revelaciones sobre su vida sentimental del pasado e incluso compartió un fuerte secreto sobre su exnovio Daniel Bisogno, quien en múltiples ocasiones ha enfrentado rumores sobre ser gay o posiblemente bisexual. ¿Lo sacó del clóset?

Se trata de la talentosa actriz y cantante Mariana Ochoa, quien saltó a la fama formando parte del grupo OV7 y en 2003 tomó la decisión de firmar con la televisora del Ajusco participando en melodramas como La hija del jardinero, Top Models, Se busca un hombre y Amor sin condiciones. Al tiempo decidió renunciar porque no estaba de acuerdo con unas cláusulas de su contrato y comenzó a trabajar en la empresa de San Ángel.

En este canal formó parte de la serie Tic Tac Toc: El reencuentro, además de que participó en unitarios como Esta historia me suena y en 2021 fue jueza del reality Los chiquillos de Hoy. Mientras que este 2024 Mariana volverá a Televisa como concursante de Las Estrellas Bailan en Hoy, tras su breve paso como conductora titular del matutino Sale el Sol.

Este domingo 22 de septiembre, Ochoa fue la invitada especial del programa de entrevistas de Yordi Rosado, donde la famosa hizo fuertes declaraciones de su vida personal y de su carrera. Un tema que por supuesto salió a colación fue su sonado noviazgo con Daniel Bisogno, quien recientemente ha enfrentado serios problemas de salud que lo han tenido al borde de la muerte. La exOV7 aseguró que pese a todo, le guarda mucho cariño al conductor.

Mariana compartió que Dani es sumamente diferente cuando está fuera de cuadro en Ventaneando: "Es un tipo muy divertido. Lo que presenta en su programa de tele es un personaje; sí tienen un humor muy acido, pero es una persona muy divertida, se preocupa por la gente de su alrededor, cuida mucho, es caballero, yo me la pasaba muy bien". Y cuando Yordi le preguntó si disfrutaba la intimidad con él, la actriz respondió que sí pero no quiso entrar en detalles.

Mariana Ochoa acusó a Bisogno de serle infiel

Y tras haberlo acusado de infiel en el pasado, ahora Mariana compartió cuál fue el verdadero motivo por el que rompió su relación sentimental con 'El Muñeco': "Me di cuenta que era más mi cuate que otra cosa. Yo lo volteaba a ver y no me derretía. Si la química no es mucha y siempre ha sido mi cuate. Nos conocemos de toda la vida, desde hace 35 años", declaró la intérprete de éxitos como Te quiero tanto.

Fuente: Tribuna y YouTube Yordi Rosado