Laura Zapata abandonó entrevista de Adrián Marcelo y lo acusa de agresión; esto le hizo

Ciudad de México.- Después de todo el alboroto y odio que genero Adrián Marcelo por su participación en La Casa de los Famosos México, la reconocida actriz y cantante, Laura Zapata, acaba de revelar el gran repudio que siente por él, recordando que abandonó entrevista en vivo con el regiomontano, acusándolo de agredirla. Con más detalle, en entrevista con Sale el Sol aclara que fue lo que le hizo para despertar su odio.

Por muchos años, la villana de melodramas como María la del Barrio, ha sido admirada por su talento, pero también criticada por el fuerte carácter que ha demostrado poseer, respondiendo sin ton ni son a aquellos que considera la han ofendido y alzando la voz a lo que considera injusto. Actualmente, Laura se encuentra en el centro de la controversia por exigir el arresto de Andrés Manuel López Obrador, por suplicar a mexicanos abrir los ojos y que vean que es un "dictador", llamando a paros nacional y demás para mostrar inconformidad por sus decisiones que según su criterio llevaran a México a la ruina.

Y ahora, una vez más habló sin pelos en la lengua, pues cuando reporteros de Imagen TV le señalaron todo el odio en contra del presentador de Multimedios y como le han cancelado show, Zapata reconoció que en realidad no sabe que es lo que hizo ni que ha pasado con él, pero que en su experiencia personal, no tiene nada bueno que decir de Adrián, señalando que le hizo el favor de invitarla a Monterrey a una entrevista y ella aceptó gustosa, pero que durante esta decidió salirse al sentirse agredida.

El motivo fue que mientras que estaban en vivo de Más Serio Que En SNSerio, aún ellos sabiendo la mala relación que tiene con su hermana Thalía le pidieron que hicieron el challenge que en ese momento era super famoso para TikTok de la también actriz y cantante, por lo que decidió irse: "Yo digo: 'no, ¿pues para eso me invitaste maestro?'. Me persiguieron. 'No, señora, regrese, por favor'. Yo dije 'No cariño, no voy a regresar a este absurdo. No me presto para esto'".

Él decía que estaba jugando y que estaba bromeando, pero a mí, pues la verdad, esas bromas no me gustan. Y prefiero retirarme como lo hice. Y después fue un escándalo. 'Laura Zapata se levantó de una entrevista y los dejó plantados'. ¿Qué me importa? De todas maneras, siempre las personas hacen escándalo cuando no están de acuerdo en lo que tú haces", agregó.

Finalmente, cuando se le cuestionó que pensaba del reality show de Televisa tan famoso y todo lo que se ha generado por las pésimas actitudes del 'Team Tierra' y el apoyo de miles al 'Team Mar', ella simplemente respondió que le parecía triste ese tipo de fanatismo a un programa como ese: "Lo único que puedo decir es que sí es muy triste que el público ahora lo que pide para divertirse es la ofensa, el deterioro, el acabar con quien está enfrente de ti. Eso me da muchísima tristeza porque no creo que esta sociedad vaya a llegar a nada por ese camino, ¿no?".

Fuente: Tribuna del Yaqui