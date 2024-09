Luis Miguel al borde de la muerte: Exponen delicada situación que atentó contra su vida

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En una nueva entrevista con para Ventaneando, el periodista Alberto Tavira reveló temas personales de Luis Miguel. Entre ellos, mencionó que en una ocasión el artista estuvo al borde de la muerte, así también, habló acerca de las investigaciones del paradero de Marcela Basteri. Todos estos detalles pudieron descubrirse a raíz de una exhaustiva investigación que se plasmó en el libro titulado Luis Miguel por debajo de la mesa.

Si bien 'El Sol de México' suele ser reservado con detalles íntimos, en esta ocasión sus secretos fueron develados. Durante la plática, el comunicador expuso situaciones poco conocidas de la celebridad, entre los que destaca que su vida estuvo en riesgo debido a un video musical. Según relató, estaban grabando La Incondicional en territorio militar, donde lo hicieron arrojarse de una tirolesa. Esta maniobra no estaba planeada, por lo que 'LuisMi' no tenía conocimientos de cómo hacerlo.

Al parecer se trató de una broma que quiso jugarle el coronel. Una vez arriba, lo obligó a aventarse, pero él puso resistencia. Ante la presión, el cantante le reclamó a "Pedro Torres [director del video] 'me están pidiendo que me aviente', entonces Pedro Torres decía eso no está en el guion, pero que se avienta y grabaron la toma y el pobre Luis Miguel con las piernas abiertas porque no tenía la técnica y estuvo en riesgo su vida", detalló Tavira.

Otro de los puntos clave del libro, es el controversial y hasta el momento desconocido paradero de Marcela Basteri. De acuerdo con el periodista, hizo una investigación a través del FBI "para poder saber si verdaderamente se consiguió la ayuda de los Servicios Secretos de Estados Unidos para poder localizar" a la mujer. La respuesta que encontró fue positiva. Gracias al testimonio de Enrique de la Madrid (hijo de Miguel de la Madrid) se enteró que sí recurrieron a este recurso.

Ante ello, Pati Chapoy le preguntó a Tavira si existen registros oficiales de dicha información, a lo que él respondió: " No (…) y eso da pie a mi libro, todo ha sido por debajo de la mesa". Para concluir, el periodista explicó que Luis Miguel aprendió a utilizar sus contactos con el poder mexicano para beneficiarse.

En el libro también se develan las conexiones que tiene Luis Miguel con la política mexicana

