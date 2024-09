Luto en Televisa: David Faitelson sufre inesperada muerte; revelan su tan terrible final

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Lamentablemente en Televisa siguen sufriendo por el triste luto que los embargó ante la inesperada muerte del querido cronista deportivo, André Marín, representando una gran perdida para la televisión, pero sobre todo una gran perdida para David Faitelson, su colega y amiga desde hacía varios años. En un video para darle oficialmente su último adiós, el narrador filtró su tan terrible final, exponiendo como fueron sus últimos meses.

Después de que se anunciara la muerte de Marín el pasado lunes 16 de septiembre, todo el mundo del entretenimiento, que tuvo la fortuna de trabajar al lado del cronista deportivo, como Pati Chapoy, pronunciaron sus respetos a la familia del difunto y recordaron los mejores momentos que pasaron juntos, ya fuera en TV Azteca, Fox Sports o Televisa. Sin embargo, quien ha demostrado abiertamente lo mucho que le afectó emocionalmente su partida ha sido Faitelson, con quien por décadas tuvo una sólida relación de amistad.

Y ahora, ha una semana de la partida tan dolorosa del cronista de La Última Palabra, David ha querido emplear su talento como narrador y brindarle unas palabras desde el fondo de su corazón para decirle adiós a su amigo, señalando que soñó con él, recalcando que fue irreal, pues ya no era el hombre de los últimos meses que no podía caminar ni respirar bien por el dolor: "La verdad no sé, no estoy seguro de que fueras tú y es que no te parecías en nada, al André de los últimos días. Para empezar, no vi la silla de ruedas, tampoco tenías a tu lado el tanque de oxígeno y sobre todo tu rostro no estaba fruncido por el dolor"

Mediante un video en su cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, David reconoció que en su sueño, André se veía como un hombre joven y fuerte, como la ocasión en que se conocieron, viéndolo como ese amigo con el que siempre moría de risa con sus tonterías, con el que compartía esa ambición de jamás detenerse y "devorarnos al mundo", reflexionando en que su partida es "una gran pesadilla" de la que desea despertar y verlo de nuevo aunque sabe que es imposible, destacando lo mucho que lo extraña y hace falta a solo días de su partida.

En un momento aún más emotivo de su carta de despedida en video, el cronista actual de TUDN, declaró que sus hijos y esposa estaban siendo muy fuertes aunque lo extrañan, prometiéndole que siempre estarían bien cuidados, porque sabía que mientras ellos estuvieran bien, él igual, declarando que fue por Andrés Jr. en la semana para llevarlo al foro de grabaciones, donde se rompió al ver el gran parecido que tenía, tanto que al ver al menor, lo vio a él. Reveló que el joven piensa ser cronista deportivo también y prepara su primera nota para que la pasen en su programa.

Finalmente, con gran dolor, se sinceró al señalar que en cada sueño está desesperado para encontrarlo, pero que hay un momento en el que todo en él se calma ya que "recuerdo algo, estás tú con un sol brillante, unas nubes inmaculadas, un horizonte cobrizo y lo mejor de todo, te veo con esa sonrisa del chico de los pantalones de mezclilla, el quitapón del estéreo del radio y aquel vocho azul que te compró tu abuela", destacando que entiende que está en un mejor lugar y en ello encuentra consuelo.

Bueno, André, me tengo que ir, tengo que volver al estudio y sentarme ante tu silla vacía, entre el frío de las luces y las cámaras, no estás más ahí, pero te siento aquí, en el corazón, porque sé que nunca te has ido y nunca te irás. ¡Ah! Y de noche volveré a cerrar los ojos, seguro te veo por ahí, cuídate", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui