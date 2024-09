Margot Robbie y Jacob Elordi protagonizarán 'Cumbres borrascosas' y estos son los detalles

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - Margot Robbie y Jacob Elordi serán los protagonistas de la nueva adaptación cinematográfica de Cumbres borrascosas, dirigida por Emerald Fennell, según ha confirmado The Hollywood Reporter. La película, basada en la clásica novela de Emily Brontë, será producida por LuckyChap Entertainment, la productora que cofundó Robbie. Fennell, reconocida por su trabajo en Promising Young Woman (2020), será la encargada de escribir, dirigir y producir esta nueva versión, que actualmente se encuentra en preproducción y cuyo rodaje comenzará a finales de este año en el Reino Unido.

Robbie interpretará a Catherine Earnshaw, mientras que Elordi asumirá el papel de Heathcliff, los icónicos personajes que protagonizan una tormentosa relación marcada por la pasión y la venganza en la famosa residencia de Cumbres Borrascosas. Hay que señalar que esta será la tercera colaboración entre Fennell y LuckyChap Entertainment, que previamente produjeron Promising Young Woman y Saltburn (2023).

Hay que decir que Promising Young Woman, el debut como directora de Fennell, fue un éxito rotundo, logrando cinco nominaciones al Óscar y ganando en la categoría de mejor guion original, por lo que se tiene un buen presentimiento de esta nueva adaptación.

El anuncio de la adaptación de Cumbres borrascosas ya generó gran expectativa, especialmente por los nombres involucrados. Robbie, tras el éxito mundial de Barbie (2023), se ha consolidado como una de las estrellas más importantes de Hollywood y, además de este proyecto, protagonizará A Big Bold Beautiful Journey de Kogonada, que será estrenada en 2025.

Elordi, por su parte, sigue acumulando proyectos tras su destacada actuación en Euphoria. El actor será parte de la serie The Narrow Road to the Deep North de Prime Video y de la película Frankenstein dirigida por Guillermo del Toro para Netflix.

A lo largo de los años, Cumbres borrascosas ha tenido diversas adaptaciones cinematográficas y televisivas. La más famosa de ellas es la versión de 1939, dirigida por William Wyler y protagonizada por Laurence Olivier y Merle Oberon, la cual fue nominada al Óscar a mejor película. Otras versiones notables incluyen una miniserie de 2009 protagonizada por Tom Hardy y Charlotte Riley, y una película de 2011 con Kaya Scodelario y James Howson en los roles principales.

El proyecto de Fennell promete traer una nueva visión a este clásico de la literatura inglesa, con dos de las estrellas más prominentes de la actualidad al frente.

Fuente: Tribuna