¿Murió Silvia Pinal? Filtran trágica noticia de la actriz de Televisa; así sería su macabro final

Ciudad de México.- Luego de cumplir 94 años el pasado 12 de septiembre y presentar diversos problemas de salud, la cual se ha ido complicando en los últimos años, filtran devastadora noticia de la primera actriz de Televisa Silvia Pinal. En las últimas horas ha trascendido que la querida actriz mexicana y matriarca de la Dinastía Pinal estaría muy cerca de su trágico final luego de que fuera hospitalizada en marzo y enfrentara un delicado estado de salud relacionado a sus pulmones.

El canal de YouTube de El Alboroto de los Famosos fue el que publicó la terrible noticia: "Se acerca la fecha para que la diva del cine mexicano Silvia Pinal pase a una mejor vida. Ha sido en redes sociales donde circula información de que Silvia Pinal se someterá a la eutanasia por decisión propia el próximo 25 de septiembre y aunque muchos han apoyado la decisión, otro porcentaje ha manifestado su inconformidad con las hijas de la actriz Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel", reportó el canal de espectáculos.

Sin embargo, esta información de que se sometería de forma voluntaria a la muerte asistida resultó ser completamente falsa y parte de una serie de rumores que han circulado acerca de la diva mexicana: "Entre que son dimes y diretes, la realidad es que esta información es completamente falsa. Silvia Pinal no se someterá a un ningún tipo de eutanasia", informó tajante el canal, asegurando que todavía hay diva para rato.

Cabe recordar que apenas hace unos días la actriz de telenovelas y programas como Mujer, casos de la vida real, Lazos de amor, Una familia de Diez, Fuego en la Sangre y Soy tu dueña, celebró su cumpleaños 94. En la celebración, en la cual estuvo acompañada de sus hijas Sylvia Pasquel, Alejandra Guzmán y Luis Enrique Guzmán, la artista aseguró sentirse "de 18 años" y afirmó no tenerle miedo a la muerte:

A mí no me asusta la muerte, ella va y viene cuando quiere, cuando se le da a ella la gana y por eso no me meto".