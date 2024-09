¿Regresaron? Andrea Legarreta y Erik Rubín se dejan ver juntos de nuevo y causan shock

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace algún tiempo Andrea Legarreta y Erik Rubín causaron impacto entre propios y ajenos cuando publicaron un comunicado en el que informaron que, luego de haber pasado 22 años juntos habían decidido tomar caminos separados. Dicha noticia sorprendió demasiado dado a que ambos pertenecían al selecto listado de parejas estables en el mundo de la farándula y aunque había rumores de infidelidad, lo cierto es que jamás fueron comprobados.

Esta situación desató que la prensa y el propio público se lanzaran contra el exTimbiriche a quien acusaron de sostener una relación extramarital con Apio Quijano, cantante con quien llegó a besarse en algunos de sus shows. Dicha creencia fue descartada por la propia Andrea y Erik en diversas ocasiones, puesto aseguraron que ninguno de los dos había jugado sucio y que, por el contrario a lo que se piensa, ambos son grandes amigos.

Andrea Legarreta y Erik Rubín fueron de las parejas más estables de la farándula

A diferencia de lo visto en las rupturas de cada relación en la farándula, la conductora de Hoy y el cantante demostraron que tienen una gran inteligencia emocional, motivo por el que, en más de una ocasión han llegado a ser vistos juntos. Un ejemplo de ello ocurrió durante la jornada del pasado domingo 23 de septiembre, cuando Andrea y Erik acudieron a una reunión familiar de la familia de la presentadora del matutino de Televisa.

Según lo visto en las imágenes, la familia acudió a una especie de plaza o restaurante exclusivo, donde se les vio posar alegremente. Si bien, en las fotografías no Andrea y Erik están acomodados a una distancia considerable, la realidad es que esto no deja de lado el hecho de que ambos aparecen sonriendo y que aún pasan tiempo juntos. Como suele ocurrir, Legarreta no dejó de incluir una breve descripción en su publicación.

“Familia… de donde venimos… a donde vamos… Y donde somos… Qué bendición tenernos. Y los que nos faltan. Los amo.”

Andrea Legarreta se deja ver junto a Erik Rubín

Cabe señalar que Erik Rubín también compartió las mismas fotografías, aunque él lo hizo en la sección de historias en su Instagram oficial, aunque no incluyó ningún tipo de descripción, sí se le pudo ver captar incluso un video de él, pasando el rato con la familia de su expareja, lo que demuestra que, pese a que ambos decidieron continuar sus vidas por separado, la realidad es que aún existe un sentimiento de complicidad entre ambos.

