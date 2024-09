¿Se peleó con la productora? Filtran que Wendy Guevara sería vetada de 'LCDLFM'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Wendy Guevara llegó a La Casa de los Famosos México (LCDLFM) durante la primera temporada, en la cual logró ganarse al público gracias a su humildad y dinamismo, puesto siempre se le vio realizando actividades que mantuvieran al público atento a lo que ocurría dentro del concurso, como por ejemplo, proponía retos u organizaba entrevistas a los propios participantes, entre otras cosas.

Si bien, la integrante de Las Perdidas consiguió apropiarse del corazón de todo el país, logrando que la final de LCDLFM 1 fuera uno de las emisiones más vistas del Televisa en los últimos tiempos, la realidad es que todo parece indicar que su participación en el programa de telerrealidad ya llegó a su fin, todo esto antes de que la segunda edición concluyera, lo que ha desatado un sinfín de teorías entre la gente.

Como todos sabrán, si bien Wendy Guevara ya no es integrante de LCDLFM, la realidad es que aún está obligada a asistir a ciertos eventos, como es el caso de las galas de nominación y eliminación, así como también debe mostrar su postura ante ciertos hechos, así como también tenía que entrar a la mansión para introducir el maletín de los 4 millones de pesos; sin embargo, esto último no ocurrió, lo que llamó la atención de la gente.

Y es que, durante la última jornada de eliminación, quien ingresó a la casa para meter el premio no fue Wendy, sino que se trató de Anahí, la exintegrante de RBD. Por otro lado, algunos fans han notado que Guevara ha dejado de aparecer en el programa y esto coincidió precisamente el día que Poncho De Nigris informó que no regresaría al show porque fue castigado debido a que habló de más; sin embargo, en aquella ocasión la originaria de León, Guanajuato confirmó nada al respecto.

Internautas afirman que Wendy Guevara habría sido vetada de LCDLFM

Según algunos fanáticos, el motivo por el que Wendy Guevara no aparece en el concurso, es porque habría sostenido una fuerte pelea con la productora, Rosa María Noguerón, debido a que habló demás sobre temas que ocurren dentro del concurso, así como también acusó al padre de Agustín Fernández de amenazarla, entre otras cosas; sin embargo, estos datos no han sido confirmados ni por la ‘Perdida’ o por la organizadora de la competencia, por lo que aún se desconoce el motivo por el que la amiga de Paola Suárez no ha estado en el programa.

