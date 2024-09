Sylvia Pasquel explota contra los detractores en medio del escándalo de Mayela Laguna

Ciudad de México.- Luego de varios meses de dimes y diretes, se pudo confirmar que el pequeño Apolo ‘N’, en realidad no era hijo de Luis Enrique Guzmán, es decir, no pertenecía a la Familia Guzmán-Pinal. En un comienzo, mucha gente se lanzó en contra de los artistas, pero quien se llevó las principales críticas fue el hijo de la conductora de Mujer, casos de la vida real, puesto fue acusado de querer desvincularse del infante.

Y es que, cuando Apolo ‘N’ nació, muchas personas se encargaron de decir que éste era muy parecido a Luis Enrique Guzmán, entre ellos el periodista de espectáculos de Imagen TV, Gustavo Adolfo Infante, quien llegó a tener a la familia en su programa en varias ocasiones; sin embargo, existe un dicho que indica que ‘la verdad siempre saldrá a la luz’ y este fue el caso de la paternidad del productor musical con el menor, puesto como todos saben, en algún momento se hizo una prueba de ADN de compatibilidad con su supuesto hijo que salió negativa.

La semana pasada se confirmó que Apolo 'N' no era hijo de Luis Enrique Guzmán

Créditos: Cortesia

Luis Enrique y toda la familia Guzmán-Pinal se llevaron una fuerte ola de críticas por parte de los medios de comunicación y en redes sociales, hecho que no fue olvidado por la actriz Sylvia Pasquel, quien en días recientes tuvo un encuentro con las cámaras y micrófonos de Venga la Alegría, contra quienes estalló sin ningún reparo: “Quiero preguntar si todos los detractores, todos los que hablaron porquería y media de mi familia, que no nos bajaron de corruptos, o sea, nos dijeron cosas horribles y ahora también nos van a pedir una disculpa”.

Sylvia continuó su discurso detallando que, al final de cuentas, el público le había creído mucho más a una desconocida (Mayela Laguna) que a la propia familia Guzmán-Pinal, quienes han sido reconocidos a lo largo de toda su vida: “Nunca nos dieron un voto de confianza” sentenció. La actriz de melodramas como Qué pobres tan ricos y Amarte es mi pecado recordó todos los comentarios negativos que recibieron a lo largo del proceso y se cuestionó si, ahora que la verdad había salido a la luz, el público se disculparía con ellos.

“Se fueron a la yugular, nos dijeron esto, nos dijeron lo otro, nos llenaron de hate, nos pusieron como lo peor y después surge la verdad y se dan cuenta de cómo ha estado orquestado todo y entonces ¿qué?, también me van a decir, perdón, disculpen, no debimos haber hecho caso. ‘¡Ay!, es que a mí me convenció y es que yo creí, es que yo’, ¡ay!, lo que querían era la nota, la neta.”