Tras exponer su veto, Televisa tomaría esta drástica decisión en contra de Paola Rojas

Ciudad de México.- Tras varios días que la propia Paola Rojas empleara sus redes sociales para sincerarse y exponer su veto de la empresa para la que trabajó casi toda su carreta, Televisa, recientemente se ha revelado por la misma televisora la drástica decisión que tomaron en contra de la presentadora y periodista. Se cree que los ejecutivos están furiosos por una traición de ella con Imagen TV, donde tendría un noticiero.

Hace una semana miles de mexicanos quedaron con la boca abierta cuando Paola confirmó que ya no formaba parte de Netas Divinas y que no se le dejó despedirse, por lo que con ese video su objetivo era decirle adiós a uno de los proyectos que más ha disfrutado, agradecer el apoyo de todos aquellos que le abrieron las puertas en la empresa de Emilio Azcárraga. Como era de esperarse, los rumores de que habría pasado entre la periodista y la empresa no se hicieron esperar.

Según informes del expresentador de Imagen TV, Álex Kaffie, será Paola la que se encargue de tomar el lugar de Cirio Gómez Leyva cuando presuntamente abandone su puesto en dicha empresa, siendo esto lo que aparentemente causaría la furia de los ejecutivos de Televisa. Por su parte la empresa no se ha pronunciado al respecto, más que el tomar la decisión de eliminar a Paola de uno de los proyectos más importantes para ellos.

Dicho programa se trata de ¿Quién es la Máscara?, proyecto del que Rojas formó parte desde su primera temporada al ser la 'misteriosa' voz que se escucha en los promocionales y en el programa cada domingo cuando se van a presentar las pistas de los participantes, que buscan que el público e investigadores se interesen en su historia y no adivinen quién podría ser para llegar hasta la gran final.

La prueba de que esto es cierto se presentó el pasado domingo 22 de septiembre en La Casa de los Famosos México, debido a que Anahí entró para dejar el maletín con los cuatro millones de pesos a las cinco celebridades que se colocaron como finalistas tras la eliminación de Agustín Fernández, pasaron un promocional en el que ya no se escucha más la voz de Paola. Al ser un proyecto que se encuentra en grabaciones desde antes de la despedida de la presentadora, se esperaba que la dejaran terminar este proyecto, sin embargo, en el adelanto presentado se comprueba que no es así.

Fuente: Tribuna del Yaqui