Tras 'separación', Angelique Boyer en 'Hoy' le manda contundente mensaje a Sebastián Rulli

Ciudad de México.- Después de que confesaran que se separan tras comenzar un nuevo proyecto en Televisa, la famosa actriz de melodramas, Angelique Boyer, acaba de sorprender durante su entrevista en pleno programa en vivo de Hoy, al sincerarse sobre lo que desea en un hombre, mandándole un contundente mensaje al galán de TV, Sebastián Rulli, y a todos los hombres que ven el programa. El actor de El Dragón así responde.

Una de las parejas del mundo del espectáculo más conocidas y queridas, es la de los protagonistas de novelas como Lo Qué La Vida Me Robó y Teresa, pues no solamente son considerados como una dupla perfecta por su belleza física, sino por la manera en la que ambos se han complementado espiritualmente y como comparten su vida sin llegar a ser hostigosos. Pero como todos, ambos tienen sus problemas y para prevenir conflictos usan un método muy peculiar.

Recientemente, después de que protagonizaron el remake de la novela, El Extraño Retorno de Diana Salazar, los actores en una entrevista aseguraron que uno de los secretos de su relación es que viven separados, aclarando que sí tienen una casa en común, pero cuando les toca trabajar juntos cada uno se va a su hogar, dándose mutuamente su espacio para estar, descansar y hacer sus cosas sin entrar en conflicto.

Y ahora, durante su visita a los foros del matutino de la empresa San Ángel, para promocionar la gira de la obra de teatro, Las Mujeres Son de Venus y Los Hombres de Marte, Boyer y Rulli una vez más dieron un consejo a sus fans para una relación sana, larga y que duré. Ambos coincidieron en el respeto y la admiración mutua, pero sobre todo la importancia de impulsarse entre ambos para seguir creciendo y siempre ser la mejor versión, destacando que el no sentirse atrapado es muy importante.

Pero, como un plus, cuando Raúl Araiza dijo que era muy complicado entender a veces a las mujeres, Angeliques tomó la palabra y declaró que no lo era tanto, que una mujer simplemente quiere sentirse amada, cobijada, y que la pareja tenga detalles lindos y no haciendo referencia a cosas materiales, sino ser un verdadero apoyo, que las escuchen y comprendan, haciendo reír a los presentes con su lista de requisitos.

