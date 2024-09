Abandona México: Sian Chiong regresa a Cuba y da trágica noticia tras polémica en Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de toda la polémica en Televisa debido a sus desafortunados comentarios y acciones en su paso por La Casa de los Famosos México, el reconocido actor de melodramas, Sian Chiong, acaba de brindar una entrevista en la que confesó que abandonará México y se va a regresar a Cuba por una temporada, dado a que tiene un fuerte motivo, revelando una trágica noticia sobre su madre, que radica en su país natal.

Si hay una celebridad que salió odiada por el público y 'quemado' en redes sociales fue Sian, dado a que hay clips de él tocando indebidamente a sus compañeras, especialmente Briggitte Bozzo y Gala Montes, además de escupirle a la comida de sus compañeros del 'Team Mar' y a la ropa de Arath de la Torre, que se dice es como parte de un ritual para su santería. Ahora, ante todo este hate, Sian brindó una entrevista a TV Notas para confesar lo mal que lo está pasando.

Primordialmente, Chiong confesó que su madre, Thais Crehuet, se encuentra delicada de salud después de que se le operara para extirparle un tumor en el centro del abdomen, esta no guardo el reposo debido a su preocupación por él y la operaron de nuevo por la hernia que se le hizo en el mismo sitio del tumor por ello. Ante esto, el actor de La Mexicana y El Güero reveló que regresará a Cuba para llevarla al hospital: "Rezamos para que las noticias no sean negativas. Tenemos miedo de que por llorar y contraer el abdomen se le haya endurecido una parte y le haya salido otra hernia. Psicológicamente mi mamá no tomaría muy bien operarse de nuevo".

De igual manera, mencionó que el principal problema que se tiene con su madre, es el hecho de que el tumor y primera hernia salieron donde mismo en un tiempo muy corto, por lo que si hay otra complicación en el área, será más complicada la recuperación: "El problema es que la hernia es en el mismo lugar del tumor. Las heridas que salen sobre otras heridas tardan mucho en sanar. Esperemos que no vuelva el tumor. Cuando sale un tumor uno tiene que estar muy atento. Ahorita el riesgo es que sea otra hernia. Es un tema muy delicado".

Con respecto a su paso por el reality show producido por Rosa María Noguerón, Sian mencionó que es un momento en que necesita toda la ayuda profesional para poder sobrellevar lo que pasa en su vida, pues no es un momento fácil, asegurando que tiene 36 horas sin dormir: "Estoy muy cansado y devastado mentalmente. Necesito salir adelante. El apoyo profesional me podría ayudar. Estoy en un proceso de aceptación de mí mismo. De verme y darme cuenta de que el el juego me llevó por caminos oscuros".

Finalmente declaró que es parte de la religión yoruba, que conecta con los dioses de maneras diferentes, pero que eso no es santería. En cuanto al tema de Juan Osorio y su negativa a darle trabajo, afirma que lo entiende perfectamente, pero pide que no lo juzgue tanto, agradeciendo a Reynaldo López el que se tome las cosas con más calma y no lo vete de sus proyectos como otros lo han hecho.

Le agradezco mucho. Creo que es alguien que toma las cosas de una manera más positiva y que piensa más a futuro. No toma las cosas en caliente, ni reacciona para hacer leña del árbol caído. Entiende que todos nos equivocamos y me da el beneficio de la duda. Se lo agradezco. De verdad, estoy muy afectado", finalizó.

