Angelique Boyer revela si ha tenido problemas de salud con sus implantes mamarios

Ciudad de México.- Angelique Boyer es una de las tantas artistas que se han sometido a cambios estéticos, entre ellos, los implantes mamarios. Sin embargo, muchas de las mujeres que apostaron por esta cirugía, terminaron por retirarse el aumento de mamas, como ejemplo tenemos los casos de Michelle Renaud o Marjorie de Sousa, quienes no se sintieron cómodas con el resultado de la mamoplastia.

En una reciente entrevista con distintos medios de comunicación, la artista francesa compartió cómo ha sido su experiencia con dicha operación y reveló si, al igual que sus colegas, tenía planes de quitarse los implantes. Al respecto explicó que no ha tenido complicaciones de salud y que se siente a gusto con su figura, por ende, no piensa extraerlos. No obstante, explicó que, al ser una zona delicada, "hay que estar pendiente, hay que estarse revisando".

A todas aquellas que tengan en mente colocarse implantes, les sugirió acudir con expertos en el tema a fin de proteger su salud. Subrayó que en ocasiones "conviene invertir un poco más e irse por un camino seguro, con profesionales", dado que en el campo plástico hay muchas personas que ofrecen el servicio, sin contar con las herramientas y conocimientos necesarios.

Hay mucho charlatán y toda esta parte estética es de mucho cuidado y a veces pensamos que no pasa nada"

En una entrevista para 'Sale el Sol' mencionó que no se retirará los implantes

Siguiendo con la conversación con reporteros, abordó su situación amorosa. Celebró que cumplió su décimo aniversario al lado de Sebastián Rulli, con quien ha vivido un amor "bonito, un amor saludable, un amor que le deseo a todos". Agradeció al público que les ha brindado cariño y apoyo. "Han vivido esta historia de amor con nosotros", afirmó. A la par, destacó las virtudes de su pareja, a quien calificó como "el más detallista, el más romántico".

Apuntó que aún tiene "mucho que aprender de él" y adelantó que cuenta con suficiente tiempo para ello, pues van por más años juntos. Sobre la fórmula o consejo que pudiera brindar para mantener una relación tan estable como la suya, Boyer contestó que es una pregunta que suelen hacerle muchas personas; hizo mención de varios pilares, como "la admiración, el respeto, la complicidad, las ganas de ver al otro triunfar, que sea su mejor versión, vivir el amor en el presente".

Fuente: Tribuna Sonora