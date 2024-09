"Es una falta de respeto": Angélica Vale demandaría a Gala Montes por impactante motivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Todo parece indicar que Gala Montes podría estar en severos problemas en el exterior tras su paso por La Casa de los Famosos México, debido a que una supuesta amistad cercana a Angélica Vale aseguró que está furiosa con la joven actriz y la demandaría por impactante motivo. La supuesta fuente cercana a la celebridad mexicana asegura que ella cree que "es una falta de respeto" que quiera quitarle su puesto a su madre, Angélica María.

Dado a su belleza y la fuerza que ha demostrado en el reality show de Televisa, miles de sus espectadores han decidido bautizar a Gala como 'La Novia de México', pero al estar recluida dentro de la casa, aún no sabe que fue apodado de aquella manera. Sin embargo, cuando Vale fue cuestionada por ese nombramiento, mostró su molestia, afirmando que Montes no debe de usarlo ya que pertenece a su madre desde hace más de seis décadas. Un periodista la nombró de aquella manera en los 60's.

Ante su comentario, fans de la actriz de melodramas como La Mexicana y El Güero, criticaron a Angélica por su actitud, cuando Gala todavía ni sabía que así la llaman y son el público el que decide decirle así. Ahora, este martes 24 de septiembre, en TV Notas compartieron una entrevista con un presunto amigo de la actriz y comediante, asegurando que ella está muy molesta: "Le pedirá a Gala que se cambie el mote a la 'Gala de México'. Está muy molesta. Dice que cómo pueden comparar la trayectoria de su madre con la de una chavita que solo ha despuntado por La Casa de los Famosos México".

La fuente afirmó que la actriz de novelas como La Fea Más Bella, cree que "es una falta de respeto" a su madre el que se le de una "chavita" tanta fama cuando no tiene "mucha trayectoria", afirmando que "no está dispuesta a que nadie utilice ese nombre para darse fama". En cuanto a María, supuestamente también está muy molesta, pero busca actuar como una dama y calmar a su hija y ante el público parecer calmada, pero que no querría que Gala use dicho apodo.

Angélica María frente a los medios no va a entrar en detalles. Vale le dijo: 'No, mamá, no te vas a dejar. Voy a defender tu nombre. Una chamaquita que no tiene estudios no va a quitarte lo que por años de trabajo, experiencia y trayectoria has logrado. Te vas a enojar conmigo, pero no se lo voy a permitir. En cuanto salga de La casa se lo voy a decir'", aseguró la fuente.

Ante el hecho de que la actriz de El Señor de los Cielos en realidad no sabría del apodo, afirmaron que Vale sabe que ya se lo gritaron, pero que si se lo llega a ocurrir replicarlo cuando salga la van a demandar, señalando que presuntamente el nombre de 'La Novia de México' fue registrado por la intérprete de Eddy Eddy ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor: "Este no puede ser utilizado en ninguna circunstancia. Este año le tocó renovar el trámite y queda protegido. Vale y su mamá no dudarán en demandar a Gala si se le ocurre utilizarlo cuando salga".

Finalmente, la fuente quiso aclarar que Angélica madre es "muy noble" y se toca el corazón en esta situación, pero que aún así se mantendrá firme en no permitir que usen su nombre y que "quieran pasar sobre ella", y llegaría a apoyar a su hija en la demanda que podría costarle hasta millones de pesos a Montes, asegurando que ya han pedido: "Que los fans vayan cambiándole el título a la 'Gala de México'".

Angélica María querría esperar antes de demandar a Gala. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui