Fans de Luis Miguel se quedan sin concierto en Culiacán; cancelan evento por narcoguerra

Culiacán, Sinaloa.- Culiacán vive bajo fuego por la disputa de territorio encabezada por 'Los Chapitos' y la gente de 'El Mayo' Zambada. La ola de violencia dio pie a distintas restricciones, como la suspensión de clases, se cancelaron los festejos por el Día de la Independencia y la central de autobuses pausó su servicio. Pese a que los ataques no han mermado, las aulas volvieron a abrir sus puertas y varias actividades volvieron a la 'normalidad'. Este no es el caso de los eventos de entretenimiento. Recientemente se dio a conocer que el concierto de Luis Miguel en dicho lugar no se llevará a cabo.

'LuisMi' protagoniza una gira musical por toda la República Mexicana y este viernes 27 de septiembre tenía agendado pasar por el Estadio Dorados, situado en Culiacán, no obstante, el contexto delincuencial que impera en la zona lo impide. Los organizadores resolvieron que, para garantizar el bienestar de los fans, lo ideal es anular el show. De acuerdo con Felicitos Trujillo, corresponsal de Radio Fórmula, aún no se ha definido si la presentación se programará para otra fecha.

Tampoco se ha indicado si habrá reembolso. Se espera que en las próximas se esclarezcan ambas situaciones. Según el periódico Noroeste, la organizadora local aún no ha anunciado oficialmente la cancelación del Luis Miguel Tour 2024 en la ya mencionada sede, aunque ya ha informado a los medios que el evento será suspendido. Por el contrario, la cita en Mazatlán para el 29 de septiembre se mantiene vigente.

Tras 16 días de enfrentamientos, se han reportado 81 homicidios, 100 secuestros y 32 arrestos. También se han asegurado tres propiedades, confiscado 89 vehículos, recuperado dos patrullas clonadas, incautado 124 armas de fuego, 640 cargadores y cuatro granadas, según la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Con el objetivo de minar la narcoguerra, se prevé la llegada de más militares de élite para reforzar la seguridad.

Por su parte, el gobernador Rubén Rocha Moya señaló que las autoridades de los tres niveles de Gobierno han colaborado de forma coordinada en toda la entidad. Sin embargo, siguen sin dar una fecha para el cese de violencia, pese a que todos los días se implementan mesas de seguridad estatal.

Fuente: Tribuna Sonora