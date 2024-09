Luto en Televisa: Muere conductor tras 50 días en coma; filtran su horrible final en TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace una semana Televisa y el mundo del entretenimiento deportivo se vistió de luto debido al triste fallecimiento de un famoso conductor, mismo que desde 2019 enfrentaba severas complicaciones de salud que incluso lo tuvieron 50 días en coma y varias veces al borde de morir. Se trató del experto en futbol André Marín, cuyo nombre sigue acaparando titulares de la prensa debido al enorme legado que dejó en el gremio.

El pasado fin de semana su viuda, Paty Arreola, y su familia organizaron una misa privada para pedir por el descanso eterno de André y a la salida de la celebración, fue su gran amigo David Faitelson quien atendió a reporteros de Ventaneando que esperaban a las afueras de la iglesia. El también trabajador de TUDN platicó cómo fueron las últimas pláticas que tuvo con André: "Hablé con él por teléfono, siempre me repetía 'te quiero mucho, te quiero mucho'", dijo consternado.

André Marín falleció el lunes 16 de septiembre

Asimismo, Faitelson explicó que toda la familia de Marín, en especial su esposa, están atravesando el peor momento tras el repentino fallecimiento del conductor de 52 años: "La familia está muy afectada, la esposa, Paty, realmente ha sufrido mucho, ha comido poco, ha tenido días terribles porque vivió junto a una persona que lamentablemente se enfermó", expresó el excolaborador de José Ramón Fernández.

David además resaltó que la grandeza de André iba más allá de lo que proyectaba en la pantalla: "La gran obra de André estuvo mucho más allá que la televisión y de los medios, estuvo en casa, tiene una esposa fantástica, que lo ama, luchó con ella hasta el final, no lo dejó ni un instante". También compartió que él acompañó a la viuda de Marín al hospital una vez que su amigo había fallecido: "Ella no quería desprenderse de André, lo abrazaba y lo abrazaba y André ya tenía varias horas de fallecido".

Faitelson se conmovió hasta las lágrimas al recordar a André

Faitelson también habló de los hijos de Marín y expuso que los estará acompañando en estos tiempos tan dolorosos: "Los hijos son niños con valores, con educación y yo creo que van a salir adelante". Incluso, se dijo dispuesto a ser su mentor en caso de que quieran dedicarse al medio: "Estoy trabajando mucho con la parte mental de André chico para distraerlo, él dice que quiere ser periodista y con mucho gusto yo me voy a convertir en su maestro, en su guía, a la familia no le va faltar absolutamente nada".

Finalmente, el comentarista comentó ante las cámaras de TV Azteca que André estaba muy preocupado por no faltar a sus llamados en Televisa: "Luchó hasta el final, sufrió mucho en la parte final, realmente verlo con el oxígeno, se le iba el aire, me decía 'Si yo no vengo a trabajar me van a despedir'". También dijo que no pudo despedirse de André antes de su partida ya que no lo pudo visitar porque estaba enfermo y resaltó que David no murió a causa del doble trasplante de pulmón que tuvo recientemente:

No fue el trasplante, el trasplante salió perfecto, fue otra bacteria otro virus que lo atacó y lamentablemente se lo llevó", dijo contundente.

Mira a partir del minuto :

Fuente: Tribuna