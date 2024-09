Michelle Renaud enfrentaría una demanda; exesposo querría quitarle la custodia de su hijo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haberse mudado a España, parece ser que Michelle Renaud va a tener severos problemas legales en México, pues se ha dicho que su exesposo, el empresario Josué Alvarado, tomaría cartas en el asunto ante no poder ver o estar cerca de su hijo, por lo que cual la actriz enfrentaría una demanda, en el que él buscaría quitarle la custodia del menor, pues ella rompería el trato que ya tendrían desde su separación.

En abril pasado, Renaud y su hijo mayor, Marcelo, partieron rumbo a España, donde poco después los alcanzó Matías Novoa para recibir la llegada de Milo, el hijo en común que procrearon la mexicana y el chileno, tras iniciar un romance luego de protagonizar la telenovela La Herencia. Desde esa fecha, la actriz ha estado al otro lado del Atlántico reacomodándose con su nueva familia, y a pesar de que todo era felicidad y alegría por la llegada de su bebé, de acuerdo con la revista TVNotas el padre de su primer hijo, el empresario, está molesto con Renaud.

Según una amiga de la actriz de Televisa, los exesposos siempre habían podido mantener una buena coordinación con respecto a la custodia del menor, pero desde que se fueron a España todo cambió entre ellos: "Ellos (Michelle y Josué) tienen la custodia y la guardia compartida. Nunca habían tenido ningún problema con las convivencias. Siempre que él o ella quería tenerlo o llevárselo de viaje, la otra persona no se oponía. Cuando ella decidió irse a España a dar a luz, Josué la apoyó y dejó que el niño se fuera por varios meses. Ahora la cosa es distinta".

Según la fuente, la molestia de Alvarado se debe a que en reiteradas ocasiones Josué le ha pedido a la actriz de Quererlo Todo que el niño regrese una temporada a México para convivir con él, pero la intérprete no lo ha permitido: "En las vacaciones de verano, ellos hablaron y él le dijo que iba por el niño para traérselo, pero ella le respondió que no, porque acababa de ser madre. Que le iba a doler mucho no tener a su hijo mayor a su lado".

Presuntamente, la molestia del empresario aumentó cuando se enteró de que Novoa viajó a México para arreglar un problema legal con la actriz María José Magán, madre de su hijo mayor: "Hace unos días Matías regresó a México y Josué le preguntó que por qué no lo mandaba con él y lo recogía en el aeropuerto. Una vez más, Mich no quiso. Le dijo que no, porque entonces sería muy fuerte no tenerlo a él también".

Lo que ella no se ha puesto a pensar es que Josué tiene derecho de ver y estar con su hijo. Porque no es que se haya ido a Monterrey o Estados Unidos. Es un viaje largo. Son más de 10 de horas de viaje. Y el niño extraña a su papá. Eso sí, se hablan y se hacen videollamadas, pero no es lo mismo", afirmó.

Debido a esta situación, la fuente contó que Alvarado tomará cartas en el asunto: "Empezó a hablar con abogados para ver qué acción jurídica puede emprender para estar con su hijo. Como él dice: 'Yo cumplo con todo y no lo veo'. No verlo le pega mucho, porque él ama a su hijo. Ya son casi 6 meses que no lo puede abrazar". Michelle Renaud y Josué Alvarado llegaron al altar en 2016 tras varios años de relación. Se convirtieron en padres a los pocos meses, pero su romance no prosperó y se separaron en 2018.

Años después, la protagonista de telenovelas compartió mediante un video en sus redes sociales señalando que no había buena comunicación con ex y dio a entender que el niño sufría violencia con él. A pesar de que se dijo que acudieron a instancias legales por esta situación, al final trascendió llegaron a un acuerdo por el bien del menor en plena pandemia.

