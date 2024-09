Murió de Covid-19: Tras estar intubado, fallece querido actor de Televisa y Derbez se viste de luto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de la triste muerte del actor y conductor de Televisa Sammy Pérez en el 2021, a quien le llovieron críticas fue a quien fue considerado su mentor y a la persona que lo introdujo a la fama: Eugenio Derbez. A más de 3 años de su fallecimiento, el famoso conductor rompe el silencio y aclara qué fue lo que sucedió, recordando lo dolorosa que fue la partida de Sammy ya que lo consideraba un gran amigo.

Miguel Luis y Sammy Pérez (QEPD)

Como se recordará, Sammy empezó su carrera en la televisión a finales de los años 90 cuando fue descubierto por Eugenio mientras vendía chicles en Coyoacán. Su primer programa fue en Derbez en cuando en 1997 pero para el 2002, Sammy se unió al elenco de XHDRBZ transmitido por Las Estrellas donde formaba parte del segmento 'Sección Imposible'. También participó en algunos capítulos del exitoso programa La Familia P. Luche y varios eventos deportivos.

Debido a su discapacidad cognitiva, Sammy se trababa al hablar, detalle que lo hizo popular entre el público y lo catapultó a la fama casi de inmediato. Luego de reportajes y parodias en los que destacó junto a Miguel Luis, empezaron las críticas hacia Derbez pues muchos aseguraban que se aprovechaba para burlarse de dos personas con capacidades diferentes. Con el paso de los años, Sammy se unió a otras emisiones en Televisa como Doble Sentido y el Programa Hoy. También participó en la famosa película dirigida, producida y protagonizada por Eugenio, No se aceptan devoluciones.

Sammy Pérez (QEPD)

El 16 de julio del 2021 el actor y conductor dio positivo a Covid-19 y tuvo que ser hospitalizado de urgencia. Con el paso de los días, su condición no mejoraba por lo que tuvo que ser intubado. Lamentablemente, el 30 de julio el comediante terminó perdiendo la vida a los 55 años debido a un paro cardiorrespiratorio. Luego de que se acumulara una deuda millonaria para la familia de Sammy en el hospital, le llovieron críticas a Eugenio ya que lo acusaron de no apoyarlo luego del éxito que este le dio.

El comediante entonces respondió que había estado al pendiente de la familia de Sammy en todo momento y que no lo había hecho público porque no consideraba que así tuviera que ser. "La ayuda cuando uno ayuda genuinamente y de corazón, lo que uno quiere es ayudar, no presumir, no cacarearlo", dijo entonces. Y este fin de semana, en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante para El minuto que cambió mi destino Sin Censura, el actor y productor de nueva cuenta tocó el tema.

Y es que el conductor se disculpó públicamente con Derbez ya que admitió que él fue uno de los que lo criticó duramente luego de la partida de Sammy. Ante esto, Eugenio respondió: "Sí me dolió porque vi que lo mencionaste, vi lo que dijiste y me dolió por la amistad que tenemos y porque creo que me conoces y me conoce la gente. El amor que yo le tenía a Sammy... no te lo puedo explicar", dijo, aclarando también que siempre estuvo al pendiente de forma privada.

"Cuando me entero que está en el hospital pude haber hecho lo que mucha gente. Agarrar y decir 'oigan estoy ayudando a Sammy, estoy haciendo esto y lo otro' pero no soy esa persona. A veces lo hago porque sé que ayudan los medios pero todo lo hice por abajo del agua. Puedes hablar con la familia de Sammy. Tienen deuda en el hospital, no tienen para enterrarlo... No lo quiero decir públicamente pero se le ayudó a Sammy", finalizó, limando asperezas con Infante en ese segmento.

