Se volvió mujer: Tras pleito con productor y 15 años vetado, exactor de Televisa se une a 'Hoy'

Ciudad de México.- Un famoso galán de las telenovelas, quien estuvo 15 años vetado de Televisa y que hace tiempo se dedicó a vender salsas para sobrevivir, dio una emocionante sorpresa a todos sus fans debido a que este martes 24 de septiembre por fin reapareció en el programa Hoy, dando un duro golpe al rating de Venga la Alegría, matutino en donde el actor ya ha estado como invitado y ha dado entrevistas exclusivas.

Se trata del reconocido modelo y actor Bobby Larios, quien es recordado por haber hecho grandes melodramas del Canal de Las Estrellas como Tú y yo, Salud, dinero y amor, Mujeres engañadas, Tres Mujeres, Las vías del amor, Clase 406, Velo de novia y La Verdad Oculta. Sin embargo, también es conocido por su polémico noviazgo con Niurka Marcos, que se dio cuando ella aún estaba al lado de Juan Osorio.

El rumor señala que el hijo menor que tuvo la cubana con el productor en realidad sería descendiente de Bobby, debido a que hay un gran parecido entre ellos. Este amorío le costó a Larios acabar vetado de Televisa y es él mismo quien ha confesado que hundieron su carrera: "Me dieron hasta con la cubeta, me corrieron de una empresa en la que trabajaba y en la que iba creciendo... me quitaron todo de mi vida... Todos me vetaron por él, claro que me vetaron", contó años atrás.

Muchos aseguran que Bobby Larios es el verdadero padre de Emilio Osorio

Debido a la falta de empleo en el medio artístico, el intérprete de 54 años tuvo que implementar varias estrategias para sobrevivir. Larios acabó vendiendo pizzas tras irse a Estados Unidos para empezar de cero, además de que emprendió un negocio de salsas. Finalmente, fue en 2022 cuando Larios por fin pudo retornar a Televisa siendo participante del reality Inseparables: Amor al límite junto a su esposa Wendy.

Mientras que este martes 24 de septiembre, Bobby reapareció en el Canal de Las Estrellas debido a que se encuentra promocionando su nueva película Ana Antinarcóticos. El actor fue recibido en el foro de Hoy por 'El Negro' Araiza y Andrea Escalona, quienes mencionaron que ya tenían tiempo sin verlo en TV. Este proyecto cinematográfico se estrenará a través de Vix, plataforma de Televisa y Univisión.

Además de Bobby, quien se volvió mujer en el pasado para grabar parodias, participarán otros actores como Ana Sobero, Héctor Soberón y Carlos Santos, y se sabe que fue grabada en Miami. Por su parte, el actor compartió que sus planes laborales son realizar la segunda parte de Ana Antinarcóticos, así como otros dos filmes y se dijo abierto a volver a las novelas: "Esperamos, estamos abiertos a regresar a trabajar a este país".

