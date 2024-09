Tragedia en Televisa: Famoso galán de novelas, a punto de morir ahogado; sufrió brutal accidente

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso galán de telenovelas revela que estuvo a punto de morir ahogado y estremece a todo Televisa. Se trata de David Zepeda, quien en las últimas semanas ha estado provocando polémica por su supuesto romance con Aracely Arámbula tras hacer juntos la obra Perfume de Gardenia. El actor de telenovelas como Soy tu dueña y Abismo de pasión, dejó atónitos a reporteros luego de que confesara que estuvo a punto de perder la vida.

Cuando reflexionaban acerca de su más reciente cumpleaños, ya que celebró 51 años el pasado 19 de septiembre, reporteros cuestionaron al actor acerca de si alguna vez había estado cerca de la muerte, momento que lo haya hecho valorar aún más su vida. Sin dudarlo, el famoso galán de telenovelas recordó una dura anécdota cuando apenas era un adolescente y estaba de vacaciones con su familia.

David Zepeda

"A los 15 años estuve a punto de morir. Andábamos en Mazatlán, Sinaloa. Andaba en una tabla de madera pequeña surfeando y ya llevaba mucho tiempo", relató el actor. De repente, revela que todo cambió en solo unos momentos: "Me quedo acostado donde no se hacen las olas, veo pasar un barco y empiezan a hacerse las olas atrás. Llega una y me tumba. En el fondo del mar había remolinos y no salía", relató recordando ese trágico día.

Zepeda contó que sintió que en ese momento ya estaba a punto de perder la vida y cuando estaba resignado, de repente algo nació en él para luchar y poder salir del agua: "Se me enredó la cuerda y dije: 'Aquí llegué'. Me resigné y entra el instinto famoso de supervivencia. Luché por mi vida. En este tiempo hacía mucho ejercicio... salía y agarraba aire y llegaba otra ola y pasaba lo mismo hasta que lo logré", contó.

Zepeda agregó que desde entonces le tiene bastante respeto al mar: "Mi mamá y mi hermana no me veían en el mar entonces mi hermano Agustín que es mayor llega y gracias a Dios ya alcanzaba a tocar tierra pero volví a vivir (...) Tengo un gran respeto al mar pero fue una oportunidad hermosa que la recuerdo como si fuera ayer. La vida se va en un abrir y cerrar de ojos", reflexionó para luego despedirse de la prensa.

Fuente: Tribuna