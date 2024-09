Agustín asegura que su chiste sobre feminicidio no fue tan grave: "Tómalo con diversión"

Ciudad de México.- Desde su salida de La Casa de los Famosos, Agustín ha tenido un crudo enfrentamiento a la realidad. Al igual que sus compañeros de Tierra, el exterior no ha recibido de la mejor manera al influencer argentino debido a sus deplorables conductas y comentarios. Este martes, en Hoy lo despreciaron y apenas le brindaron un minuto para hablar.

En un encuentro reciente con la prensa ha tenido que explicar por qué emitió un mensaje que hace apología al feminicidio. Recordemos que en su momento dio su opinión acerca de Andrea Ayala Otaolaurruchi, estrella del reality show Acapulco Shore que desapareció desde el pasado mes de marzo. Esto ocurrió cuando todos estaban reunidos en la cocina y 'Potro' Caballero preguntó sobre el paradero de la integrante, ante lo cual Agustín respondió entre risas: "Pues la hicieron tacos, ¿no?".

Su broma fue ignorada y nadie se río. Por el contrario, siguieron hablando de manera seria sobre el caso. Esta expresión causó repudio en el público, sobre todo porque en México es una realidad dolorosa de tratar que a diario aqueja a las mujeres. Ahora que el juego terminó para el tiktoker, los medios de comunicación le preguntaron por qué dijo eso. Como era de esperarse, se justificó bajo el argumento de que "no sabía" de qué estaban hablando sus compañeros, con lo cual insinuó que su opinión se dio sin contexto.

Mencionó que ante la falta de respeto, se acercó a la familia de Ayala Otaolaurruchi para pedirle disculpas. "Ni sabía que existía el caso, la verdad ni estaba informado de eso. Pensé que estaban hablando de Acapulco Shore o de otra cosa, no de eso", subrayó. Lamentó que la gente dirija odio contra él por este malentendido y alentó al público a no tomarse las cosas tan enserio y, en su lugar, darle una perspectiva humorística.

Dije una tontería que se malinterpretó. No fue eso lo que quise decir. Obviamente quien me conoce sabe que no es así, pero nada, tómalo con diversión, que no todo es tan grave".