Andrea Legarreta 'explota' en redes sociales contra sus detractores: "No cubre mis gastos"

Ciudad de México.- Si bien, Andrea Legarreta es uno de los rostros más conocidos en Televisa, gracias a que ha estado al frente de uno de los programas más longevos de la cadena televisora de San Ángel, como es el caso de Hoy, la realidad es que también es una de las personalidades más criticadas del medio, puesto cada vez que se equivoca en algo o surge un escándalo relacionado con ella, siempre es linchada de manera mediática.

Es bajo este contexto que la exesposa de Erik Rubín siempre suele tener sus redes sociales con los comentarios limitados, puesto en gran cantidad de ocasiones ha recibido el odio de la gente, al igual que otras estrellas del matutino, como es el caso de su compañera Galilea Montijo o el propio Arath de la Torre, quien se vio obligado a bloquear la reacción de la gente luego de que se le viniera una ola de odio por tratar mal a los trabajadores de un aeropuerto.

Andrea Legarreta estalla contra sus detractores

Con todo lo dicho antes, llegamos al a premisa de esta noticia y es que, la actriz de melodramas como ¡Qué Vivan Los Niños! Compartió un reflexión en su cuenta oficial de Instagram donde dejó en claro que no estaba interesada en prestar atención en los comentarios de las demás personas, puesto ello no le aportaba un gran beneficio, como cubrir sus necesidades básicas o emocionales-afectivas, ¿quieres enterarte de qué dijo? Pues sigue leyendo.

Resulta ser que la estrella de televisión compartió una reflexión firmada por la escritora de Internet, Lucía Hormigo, en ella Andrea dejó en claro que no le interesa lo que los demás piensen: “La opinión de los demás no cubre mis gastos, no me define, no me alimenta, no me arropa por las noches, no viene a abrazarme cuando estoy rota, no se ríe conmigo ni celebra mis triunfos, no se sienta en mi mesa conmigo así que entenderás que realmente no me importe, ¿verdad?”, se leía en la frase.

Andrea Legarreta lanza indirecta a sus detractores

Si bien, la frase no fue escrita por Andrea Legarreta, sí que demostró que estaba de acuerdo con respecto a ella, puesto la famosa anexó una breve frase al costado del mensaje: “Aplausos de pie”, señaló la conductora. Como era de esperarse, las pocas personas que sí tienen permitido dejar su reacción en la sección de comentarios, demostraron su apoyo a la presentadora, entre ellos se puede mencionar a Victor Latin Lover, Chef Yogui o Carlos Eduardo.

