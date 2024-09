Brenda Bezares lanza advertencia a Adrián Marcelo tras amenaza a Mario Bezares de exponerlo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de las amenazas sobre exponer secretos del que llama uno de sus mejores amigos, Mario Bezares, y hacer burlas sobre su pasado, el tan polémico presentador, Adrián Marcelo, acaba de regresar al centro de la polémica, pues Brenda Bezares no se ha quedado callada ante todo lo que ha dicho y hecho el regiomontano contra su esposo, por lo que le lanzó una severa advertencia si sigue metiéndose con su familia.

Tras conocerse en Multimedios, Adrián y 'Mayito' se volvieron grandes amigos, a tal grado de que ambas familias convivían, sin embargo, su paso por La Casa de los Famosos México ha separado esa gran amistad, y no solo por estar en equipos separados, sino por el hecho de que al interior, el conductor de 34 años hizo varias cosas e hizo comentarios que no le parecieron al Bezares, por lo que tomó distancia.

Pero, no solo lo que hizo de frente ocasionó una división, pues aunque Mario todavía no lo sepa, mientras estaba con el 'Team Tierra' habló pestes a sus espaldas, aseguró que tenía mucha información para hundirlo y sacar a la luz varios de sus secretos. Y ahora, después de que Adrián volviera a retomar su vida pública, hizo una burla al expresentador de Pácatelas: "Confía en mí. El rival es Mayito. Ten cuidado con ese ca…. Te dice lo que quieres escuchar y te volteas, te clava un pu… por la espalda", expresó Marcelo.

Ante este hecho, que para muchos fue una puerta para recordar que Adrián podría saber más sobre el caso de asesinato de Paco Stanley, del que Mario fue acusado, Brenda en un en vivo de Instagram, acaba de hablar sobre esta situación, declarando que ellos no tienen nada que esconder: "Desde un lugar de mucha tranquilidad, reconociendo la familia que tengo, el marido que tengo, no tenemos nada que esconder. Adrián Marcelo, tú puedes decir y hacer y decir que vas a decir cosas de Mario Bezares. No hay nada nuevo bajo el sol, amigo".

Finalmente, la intérprete de Más Fuerte, le expresó directamente al expresentador de SNSerio, que mejor deje en paz a su familia, pues mientras que entre ellos conocen absolutamente todo del otro, hay cosas de él que nadie sabe y que podría dejarlo peor de lo que se encuentra: "Sé la clase de persona con la que estoy casada y sé la clase de hijos que tengo. Deberías de preocuparte tú porque tú sí tienes varios secretos y varios escándalos que no han salido. Vamos a llevar la fiesta en paz, ojalá que lo hagan entrar en cordura".

Fuente: Tribuna del Yaqui