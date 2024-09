Christopher Uckermann da pista: ¿Cuánto tiempo durará la pausa del tour de RBD?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La gira de RBD causó furor entre los fanáticos cuya adolescencia quedó marcada por estos personajes. Aunque todo parecía ir de maravilla, la situación dio un giro radical cuando comenzaron a presentarse problemas financieros que detuvieron las actividades, dejando al público en espera. Mucho se ha hablado sobre el tema, en particular, Anahí y Cristian. Ahora es Christopher Uckermann, quien ofreció una entrevista acerca del desfalco millonario.

El fraude ha sido asunto de interés para admiradores y medios de comunicación, pese a que han pasado varios meses desde ese momento, la situación continúa generando dudas. Fue en el programa de La Caminera donde el cantante fue cuestionado sobre el curso de los problemas legales que pausaron al grupo.

Te podría interesar Anahí ¿No habrá más RBD? Anahí desilusiona a fans con devastadora declaración

Si bien acudió al show para promocionar su proyecto como solista, fue la vertiente sobre RBD la que acaparó la atención de la conversación. Reconoció que los conflictos provocaron que el tour se interrumpiera, sin haber llegado a la mitad. Pese al desafortunado contexto, el artista dio señales de esperanza al mencionar que "puede ser" que se retomen las presentaciones en vivo. Para que esto suceda, tendrán que solucionarse el asunto financiero.

La idea era continuar el tour por ciertas cuestiones tuvimos que parar. Ni siquiera llegamos a la mitad. Puede ser (que se retome) en este momento se tienen que resolver cuestiones legales".

Subrayó que no quedó en manos de los integrantes esta decisión. Según apuntó, fue decisión de "terceros con otros socios". Además, reveló que estos contratiempos no son nuevos. De hecho, ya habían sucedido en el pasado y en la actualidad volvieron a repetirse. "Tuvimos que parar por ciertas cosas que habían ocurrido en el pasado. Dijimos 'no, señor'".

Acerca de cuánto tiempo se extenderá esta pausa, confesó que no hay un plazo determinado, pero insinuó que podría durar meses. Finalmente, comentó sobre el impacto que tuvo RBD en su vida y cómo, 20 años después, ha podido disfrutarlo de una manera más plena, ya que en ese momento y a tan corta edad había mucho que debía asimilar. Confesó que nunca se imaginó la magnitud del éxito de RBD y aunque hubo muchas críticas, esta no le afectaron, pues supo separar su trayectoria artística de su vida personal.

"Nadie se imaginó que iba a crecer tanto y se ha intentado replicar. Ahora que volteo, disfruto de todo eso. Lo disfruté, pero era demasiado en tan poco tiempo. Las críticas no me afectaron porque es un engranaje muy aparte, me bajo y mi vida sigue normal".

Fuente: Tribuna Sonora