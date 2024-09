Con kilos de más y silla de ruedad: Actor de Televisa aparece en 'Hoy' con dura noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más una de las estrellas de Televisa se encuentra enfrentando un complicado momento a nivel personal, ya que tras varios meses lejos de los reflectores acaba de aparecer en el programa Hoy, dándole una entrevista en exclusiva a sus reporteros con respecto a su estado actual de salud, revelando una dura noticia al respecto. El comediante de sus series más famosas, está en silla de ruedas y con varios kilos de más.

Dicho actor se trata del comediante y presentador, Carlos Ignacio Zaragoza Mora, que es simplemente conocido como Carlos Ignacio en el mundo del espectáculo, quien fue captado a su llegada a la empresa San Ángel por los reporteros del matutino de la televisora. Aunque en todo momento se mostró sonriente y con una gran actitud, reveló que tiene escoliosis, que significa que tiene torcida la espalda y eso le aprieta los nervios, por lo que no puede caminar y debe estar en esa silla de ruedas.

El actor que actualmente trabaja en Una Familia de Diez, que se encuentra en grabaciones de su siguiente temporada, siempre manteniendo una gran actitud destacó que todo es a raíz del nervio ciático y en ambas piernas, destacando que es diferente, debido a que le ataca en ambas piernas y no solo en una: "Me paso lo que la canción, la edad se me vino encima. Traigo la ciática, pero en las dos piernas, generalmente te da en una. El nervio acá me está atacando las dos piernas y me está costando mucho trabajo caminar. Me da un calambre y me quita todas las fuerzas para caminar".

Ahorita estamos con inyecciones desinflamantes, unas pastillas y masajes, un masaje que te dan para descontracturarte y que estés más relajado y poco a poco vayas. Tengo mis altas y mis bajas, pero ya está el nervio pues tocado

Yo digo que es por la edad. Ahorita estoy pasado de peso, traigo seis kilos que entre grabación y grabación de temporada, te dedica a comer, pero también la edad y todo lo que estás trabajado

