Cristian Castro en la polémica con Mariela; su hijo es arrestado en estado de ebriedad

Ciudad de México.- Una vez más el nombre de Cristian Castro está envuelto en la polémica junto a su actual pareja, la argentina Mariela Sánchez, debido a que recientemente se informó que el hijo mayor de ella, Marcos Cuba, debido a destrozos que provocó al conducir fue arrestado en Argentina, donde radica mientras que su madre se encuentra en la Ciudad de México junto al reconocido cantante, determinando que estaba en estado de ebriedad.

El reconocido hijo de Verónica Castro con 'El Loco' Valdés, hace meses que da mucho de que hablar por su vida amorosa, ya que fue un ir y venir de una ruptura a otra, terminando en una tercera reconciliación con Mariela, con la que había terminado por segunda ocasión después de que se burlara de su manera de tener intimidad y de insultar a las mujeres originarias de México, señalando que eran "cochinas", pero ahora, están juntos y aparentemente más enamorados que nunca.

Ahora, después de que todo pareciera estar mejor con los escándalos, una vez más el creador de temas como No Hace Falta regresó al centro del escándalo, debido a que se ha informado que el hijo de Mariela fue detenido el pasado sábado 22 de septiembre en la ciudad de Córdoba por haber conducido en estado de ebriedad en su Audi A3, a una velocidad superior al de la ley, destruyendo propiedad policíaca, como sus barreras de peajes para pasar sin pagar.

Según los informes otorgados por medios argentinos, las autoridades al detenerlo descubrieron mediante los análisis que revelaron que el hijo de Mariela con el exfutbolista Pablo Cuba, tenía 1.16 gramos de alcohol en la sangre, que es más del permitido, y un presunto testigo relató que: "Veía que él me quería esquivar, así que opté por quedarme quieto a un costado, pensaba que si no me esquivaba me cruzaba de carril. Podría haber sido una tragedia terrible".

Finalmente, Linet Puente en el más reciente programa de Ventaneando, reveló que se comunicó con Sánchez, la cual le prometió que se comunicaría con ella pronto para revelar todo sobre la situación legal que enfrenta su hijo y demás, afirmando que ella estaba muy tranquila: "Mariela se oía seria y tranquila. Ya pasó el tema, ¿no?, fue el fin de semana, pero un contratiempo que involucra a Cristian. No pasó a mayores. Justamente, le pregunté a Mariela y me dijo que no había pasado a mayores. No hubo accidente qué lamentar".

