Enrique Guzmán arremete contra hijo de Mayela Laguna y dice que ese “niño no existe”

Comparta este artículo

Ciudad de México. - A una semana de que Mayela Laguna rompiera el silencio sobre que la prueba de paternidad entre su hijo Apolo y Luis Enrique Guzmán resultó ser negativa, el cantante Enrique Guzmán ofreció sus primeras reacciones al respecto. En un encuentro captado por el canal de YouTube Kadri Paparazzi, el veterano artista expresó su postura sobre la situación, afirmando que para él, el pequeño Apolo ya "no existe".

El equipo de Kadri Paparazzi logró interceptar a Enrique Guzmán afuera de su domicilio, mientras el cantante pedía ayuda a sus empleados para destapar una coladera. Aunque inicialmente se mostró impactado y pidió que no se le cuestionara sobre el tema, el reportero insistió en obtener su opinión.

¡No, no, no te metas... esas son chingaderas!", gritó Guzmán, visiblemente molesto ante la pregunta sobre si podría conceder una entrevista. Sin embargo, tras la insistencia, el cantante reiteró su rechazo a hablar del asunto: "Te suplico que no me molestes, con todo respeto. No quiero hablar del tema, no quiero saber nada", declaró.

Luego de esto el reportero recordó que supuestamente Enrique Guzmán fue quien cuestionó la paternidad del menor al notar que Apolo supuestamente no se parecía a los demás integrantes de la familia. A esto, el cantante respondió tajantemente: "No es cierto, yo no hice nada, no te preocupes, no quiero hablar más del asunto". Finalmente, Guzmán fue enfático al señalar que tanto Mayela Laguna como Apolo quedaron fuera de su vida: "Esa señorita para mí se le borró todo el telón, no existe, no existe el niño, no existe nadie", apuntaló.

Según versiones no confirmadas, Enrique Guzmán habría sido quien impulsó la realización de la prueba de ADN al sugerirle a su hijo Luis Enrique que Apolo no tenía parecido con la familia. Esta prueba resultó ser negativa, confirmando que el menor no es hijo biológico de Luis Enrique Guzmán, lo que provocó una ruptura definitiva entre Mayela Laguna y la familia Guzmán.

Ahora bien, en un reciente encuentro con Kadri Paparazzi, Laguna se mostró visiblemente afectada por la situación y expresó su cansancio ante la polémica: "Que piensen lo que quieran, ya no me importa, me da lo mismo. Yo no me debo a nadie, nada más a mi hijo y mi hija", señaló. Respecto a la posibilidad de apelar los resultados de la prueba de paternidad, Laguna comentó que aún no tiene claridad sobre los próximos pasos: "No sé cómo vayan a ser las cosas, pero ya no quiero que esto siga. Quiero estar en mi rollo con mi hijo".

Actualmente, Mayela Laguna se mudó de la Ciudad de México junto a Apolo y está enfocada en un nuevo proyecto personal relacionado con la gastronomía en su ciudad de residencia.

La polémica continúa generando interés mediático, mientras ambas partes parecen haber tomado caminos separados tras la prueba de paternidad que desató el conflicto familiar.

Fuente: Tribuna