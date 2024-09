Exnovia de Cristian Castro admite que no tiene freno al momento de entrar en una relación

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace unas semanas Cristian Castro se volvió tendencia luego de anunciar su repentina reconciliación con Mariela Sánchez. La noticia cayó de sorpresa teniendo en cuenta que ambos terminaron su relación luego de que se filtraran audios en los que ella se expresó de manera peyorativa hacia el cantante. Acerca del tema se han vertido todo tipo de opiniones, incluyendo la de Claudia Barros.

Claudia Barros es una argentina que se mantuvo muy cerca de Castro poco después de que él rompiera con Sánchez. En su momento, el periodista Javier Ceriani detalló que la mujer se parecía mucho a la exnovia. También comentó que era dueña de una de las empresas de arquitectura más fashion". Al parecer, el famoso no se tomó el tiempo de conversar con Barros para ponerle fin a su fugaz noviazgo.

En este sentido, Claudia tuvo que sobreentenderlo. En entrevista para el programa Todo para la Mujer, Barrios contó cómo fue que se enteró que ya no tenía un vínculo romántico con el intérprete de Azul. Según dijo, la noticia le llegó a través de medios de comunicación, tras lo cual, enseguida le mencionaron que Castro había regresado con Mariela. Para la arquitecta, esta actitud por parte del 'Gallito Feliz' no la sorprende, pues así suele manejarse en todo momento.

Las relaciones de Cristian se caracterizan por su fugacidad

"Muy típico de él, me parece que una actitud muy típica de él, esta de desaparecer". Aunque el comportamiento fue descortés, ella aseguró que no le guarda rencor y piensa que si decidió darse otra oportunidad con Mariela "será porque algo los une, no sé si amor u otra cosa, pero hay algo que los está uniendo y creo que se deben a eso", expresó. Castro le habría compartido confesiones sobre Mariela que, al contrastarlas con la realidad, le harían poco sentido. "Me llamó un poco la atención de cosas que él me contó a mí en la intimidad y ahora verlos juntos es como, no entiendo un poco". No obstante, admitió que ella prefiere restarle importancia. "Es Cristian… hay que quererlo o amarlo así, o a dejarlo”, recalcó.

Los presentadores la cuestionaron acerca de cómo fue la velocidad a la que marchó su historia. Ante ello, apuntó que todo fue muy rápido. "Cristian vive en esta velocidad de uno a mil en milésimas, entonces de un día para el otro te dice 'te amo'". Por ello, tuvo que poner el freno y acompañarlo a "transitar más lento".

Nunca tuvieron una conversación para cerrar su relación

Fuente: Tribuna Sonora