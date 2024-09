Filtran VIDEO de Belinda en llanto tras caída en el desfile de L'Oreal; actriz la consuela

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Uno de los temas más conversados en la esfera de la farándula mexicana fue la caída que sufrió Belinda mientras desfilaba para L'Oreal. Poco después de este bochornoso momento, la cantante publicó una fotografía con la que recordó lo sucedido con gracia y hasta con una reflexión acerca de los distintos tropiezos que hay en la vida y la forma en la que nos levantamos de ellos. Aunque de inicio pareció que lo tomó de la mejor manera, recientemente se filtró un video en el que captaron a la celebridad llorando por el accidente.

En la pasarela participaron figuras reconocidas como Heidi Klum, Kendal Jenner, Cara Delevingne, Eva Longoria y Camila Cabello. Por su parte, la intérprete de Egoísta portó un vestido corto en color rojo y unas botas que le llegaban por encima de la rodilla. Todo iba bien hasta que se le dobló el tobillo derecho y terminó en el suelo. A los pocos segundos, Anitta se acercó a ayudarla a ponerse de pie, pero el daño ya estaba hecho.

'Beli' se puso una máscara de valentía y continuó con el desfile como si nada hubiera ocurrido, sin embargo, parece ser que el incidente sí la afectó, pues un clip que circula en redes sociales y que se ha hecho viral la muestra recargada en una pared, mientras llora. A su alrededor hay otras mujeres, entre ellas, la actriz Renata Notni que intenta consolarla con un abrazo. La grabación ha generado empatía en los espectadores, quienes le enviaron mensajes de apoyo.

Lejos de burlarse de ella o criticarla, los comentarios que se leen en Internet aluden a la comprensión. Muchos internautas le hicieron saber que cualquiera pudo haberse caído y que el accidente no la define, ni le restó talento. "Belinda por favor no llores, esto le pudo pasar a cualquiera, manejaste muy bien la situación"; "Si tan solo supiera que es perfecta y que esa caída fue con estilo"; "Yo sentí super feo y no llora porque se cayó, creo que llora más de frustración", se puede leer.

El video fue retomado por conductoras del programa Hoy, quienes se sumaron a la opinión de que se trata de un simple acontecimiento que no la vuelve menos profesional. "Lo hizo fenomenal. Cuando se levantó se veía espectacular, el movimiento del pelo, todavía les mandó un beso... tú muy bien, no pasó nada", dijo Andrea Legarreta. Por su parte, Galilea Montijo reconoció que a ella también le han sucedido situaciones similares, en tanto que Tania Rincón explicó que a veces se necesita el llanto como escape: "una lloradita y a seguirle".

