Gustavo Adolfo Infante termina con los rumores y aclara si es novio de Mayela Laguna

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Gustavo Adolfo Infante fue uno de los principales defensores de Mayela Laguna durante el escándalo de la paternidad de Luis Enrique Guzmán, al grado en el que el periodista llegó a afirmar en múltiples ocasiones que el pequeño Apolo ‘N’ y el hermano de Sylvia Pasquel eran muy parecidos, por otro lado, es bien sabido que el denominado ‘hombre de las exclusivas’ era muy unido a la pareja, puesto en el pasado les hizo diversas entrevistas.

Dado a que Infante se mostró como un defensor mediático de Mayela Laguna, comenzaron a surgir rumores que ponían en tela de juicio la naturaleza de la verdadera relación entre el periodista de Imagen TV y la exnuera de Silvia Pinal, puesto se llegó a decir que ambos tenían un romance y aunque las habladurías resonaban cada vez con más fuerza, Gustavo Adolfo Infante había evitado hablar al respecto.

Gustavo Adolfo Infante rompe el silencio de su relación con Mayela Laguna

Créditos: Internet

No fue sino hasta que fue abordado por la periodista Berenice Ortiz, que Infante rompió el silencio sobre las especulaciones acerca de su relación con Laguna. Según lo dicho por el conductor de De Primera Mano y El Minuto Que Cambió Mi Destino, los rumores sobre la presunta relación con Mayela lo tienen despreocupado, puesto él sabe que se tratan de una “tontería”, puesto jamás ha existido nada entre ellos.

Gustavo Adolfo Infante asegura que nunca ha existido nada entre ellos y que únicamente se ha dedicado a trabajar: “Los tomo como una tontería, no puede haber algo que no existió nunca. Tengo tanto trabajo que no pongo atención a esas cosas” , por último, el periodista le recordó a la audiencia que se trata de un hombre “casado” y aparentemente fiel. Cabe señalar que dichos cuestionamientos fueron hechos frente a la esposa del periodista.

La entrevista fue publicada en YouTube, donde una gran cantidad de personas opinó acerca del tema y la gran mayoría de ellos estuvieron de acuerdo en que la esposa de Gustavo Adolfo Infante destilaba mayor belleza y educación en comparación a Mayela Laguna, mientras que otros aplaudieron la entereza que la mujer demostró durante la entrevista, afirmando que ni siquiera sabía dónde vivía su supuesta rival de amores.

Fuentes: Tribuna