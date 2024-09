Hijo de Mario Bezares rompe el silencio y exhibe error de 'La Jefa': "No quise decir nada"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Como ya es bien sabido, de manera regular, la producción de La Casa de los Famosos México (LCDLFM), permite que uno de los familiares de algún concursante, ingrese para poder convivir de manera momentánea con el participante. De manera usual se realizan dinámicas, entre otras cosas. Estos encuentros se vuelven mucho más conmovedores cuando se acerca la final del reality show que ha mantenido a la audiencia al vilo del cañón.

La noche del pasado martes 24 de septiembre, tocó el turno de ingresar a Alejandro Bezares, hijo de ‘Mayito’ y aunque mucho se habló de esta conmovedora reunión, la realidad es que, en determinado momento, el joven se sintió consternado, porque las cosas no salieron según lo que él tenía planeado, esto es debido a que la producción cometió un garrafal error que fue atribuido a ‘La Jefa’, ¿quieres enterarte de los detalles? Entonces no dejes de leer.

Según lo dicho por el propio Alejandro, durante un video que publicó a través de su cuenta de X (red social antes conocida como Twitter). El músico expresó que si bien, disfrutó su breve estadía en el show, la realidad es que, cuando le dijeron que pondrían su canción, él esperaba escuchar una versión en electrónica y no en cumbia, que fue la que terminó por transmitirse, lo cual lo sorprendió y no de manera grata.

Alejandro declaró que él no quiere que las cosas se tergiversen, en especial, porque podrían acusarlo de atribuirse la canción en versión cumbia, cuando las cosas son muy diferentes, por lo que decidió salir a aclarar la situación antes de que las cosas se hagan más grandes; en especial porque la cultura de la cancelación (sobretodo hacia los integrantes de LCDLFM se encuentra muy vigente en estas últimas semanas).

“A ver estuvo con mad… ‘LCDLFM’ (…) pero hablemos de esto: Quiero aclarar que esta versión cumbia yo no la hice, ¿ok? Yo no me la estaba adjudicando, simplemente en este momento me freseé. Yo estaba realmente esperando esta canción que es la versión que yo hice. Cuando le pico al botón rojo, yo esperaba mi versión y derepente quiero quiero que vean la cara.”

Alejandro continuó su mensaje aclarando que, en el momento no quiso decir nada al respecto y optó por seguir la corriente, porque lo estaban observando muchas cámaras y esto lo impactó, así como también destacó que quería pasar el tiempo con su papá; sin embargo, se prometió que luego de salir se dedicaría a aclarar el tema. El músico destacó que su intención no era atribuirse una canción que no le correspondía.

“Hasta le digo a la ‘Jefa’, esto es una cumbia y no sé, realmente por noble, por educación no quise como que decir nada, simplemente seguí la corriente, no sé había muchas cámaras (…) simplemente quería aclarar: no hago cumbias simplemente no quería contradecir a la ‘Jefa’, estaba más concentrado en disfrutar el momento, en estar con mi papá. Dije: ‘Luego lo aclaro’, pero sí, esa canción es completamente de otra persona, no es mía, yo no la hice. Puro amor, no quiero tirar ‘hate’, simplemente alguien más hizo esa versión y no me la quiero adjudicar y por eso estoy haciendo este video.”

