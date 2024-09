Luto en Televisa: Muere querido actor tras 'secuestro' y desaparecen cadáver; filtran macabro final

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El próximo 28 de septiembre se cumplen 5 años desde la dolorosa muerte de un querido actor de telenovelas y también cantante, mismo que falleció en medio del misterio pues estuvo desaparecido de la vida pública durante años y parte de su familia denunció que estuvo secuestrado. Se trata del reconocido intérprete José José, cuya partida estuvo llena de controversia por el pleito de su esposa Sara Sosa y su hija Sarita con los hijos mayores que tuvo con Anel Noreña.

Como se recordará, Marysol Sosa y José Joel denunciaron en varias ocasiones que 'Las Saras' se habían llevado a su padre ha vivir a Miami, Estados Unidos, para manipularlo y quedarse con toda la herencia, y cuando se confirmó su muerte, acusaron a madre e hija de haberlos separado de su padre y además de descuidarlo al punto de que habría fallecido por desnutrición y malos tratos.

Pero el fallecimiento del 'Príncipe de la Canción', conocido también por participar en novelas de Televisa, solo fue el comienzo del calvario para sus hijos mayores, ya que estos pasaron días enteros luchando por encontrar el cuerpo de su padre, ya que Sara y Sarita se negaban a permitir verlo. El pleito finalizó en una 'reconciliación' con la que Marysol y José Joel obtendrían la mitad de los restos de José José, los cuales fueron trasladados a México para darle cristiana sepultura. Aunque los hermanos llegaron al país con un ataúd, se sabe que dentro no estaba el cadáver del cantante, por Sarita y Sara Sosa no se los quisieron entregar.

José José cantó y actuó en varias novelas

A casi 5 años de este doloroso momento, Marysol y José Joel se encuentran distanciados, por lo que es probable que no pasen juntos este aniversario luctuoso. El joven cantante compartió en entrevista con varios medios como Venga la Alegría que él y su madre Anel Noreña estarán, como todos los años, en el homenaje que le realizarán al intérprete de temas como Volcán en la colonia Claveria, donde creció.

Estamos en procesos ya de juntar, de limar las asperezas", declaró.

Sin embargo, José Joel aseguró que de su hermana menor no saben nada, por lo que siguen sin tener acceso a los restos de su padre: "De Sarita no sabemos absolutamente nada, ¿qué hicieron con las cenizas que tanto peleaban? ¿dónde están? fue una situación penosa y delicada para que no tuviéramos acceso al cuerpo de mi papá". Asimismo, el intérprete volvió a señalar a madre e hija por la muerte de don José José.

Sabemos hoy por hoy que lo tenían desnutrido y aventado ahí 'para que ya se muera, porque qué lata da'".

Finalmente, José Joel filtró que el actor de novelas como La Fea Más Bella realizó una colaboración musical con el fallecido Joan Sebastian a través de inteligencia artificial: "Se logró y quedó bastante bien". Por último, el intérprete mencionó que de momento no han podido cobrar todas las regalías de su padre: "Ya estamos viendo que si YouTube, que si los canales digitales, las regalías de la radio y de las ventas sí pudimos tener control".

Fuente: Tribuna