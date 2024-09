Luto en Televisa: Tras años desaparecido, hallan herido a actor; fallece tras días en agonía

Estados Unidos.- De nueva cuenta en Televisa se han vestido de un triste luto, debido a que recientemente se informó que tras años desaparecido de las novelas mexicanas y radicar en Estados Unidos, Eduardo Xol, desgraciadamente fue hallado gravemente herido en su departamento en Palm Spring, California, falleciendo tras días agonizando. Autoridades de la localidad afirman que fue víctima de asaltó en su hogar y él mismo alcanzó a solicitar ayuda antes de perder la vida.

Eduardo, que era conocido en el extranjero por su participación en la serie Extreme Makeover: Home Edition, al parecer fue víctima de la delincuencia que rodea a todo el mundo en su propio hogar, pues según los informes, la celebridad de 58 años de edad, el pasado 10 de septiembre llamó al 911 pidiendo ayuda, señalando que fue apuñalado por un sujeto. En los informes se reportó que el también diseñador de exteriores fue encontrado por "con lesiones significativas consistentes con una agresión".

Lamentablemente, pese a que habría sido encontrado consciente y diría a la policía que fue apuñalado, pero que no vio a su agresor, tras 10 días peleando por su vida, falleció. Hasta el momento se tiene a un sospechoso, que fue identificado como Richard Joseph Gonzales, al cual se le arrestó por intento de asesinato después de que llamara a la policía y dijera que fue asaltado justo el mismo día y hora del ataque a Xol, por lo que las autoridades lo encontraron como sospechoso. Funcionarios piden se actualice su cargo a homicidio tras muerte de Eduardo.

Xol era un reconocido decorador de exteriores que saltó a la fama en el 2007, cuando se unió a la segunda temporada de Extreme Makeover, demostrando su gran visión y talento, logrando quedarse seis años, hasta la octava temporada. Sin embargo, no solo tuvo una carrera en Estados Unidos, sino que en México fue un gran actor de melodramas, siendo parte del elenco de grandes proyectos como Acapulco, Cuerpo y Alma , Sentimientos Ajenos y La Jaula de Oro.

Debido a esta trayectoria en México, el exeditor en jefe de la revista People en Español, Richard Pérez-Feria, compartió un sentido mensaje en el que expresó el dolor tam grande que siente al enterarse de la noticia, afirmando que le era impensable su asesinato: "Resulta casi incomprensible que escriba este post como despedida a alguien que ha estado tan presente, tan importante en mi vida. Cuando me enteré de que Eduardo Xol había fallecido, me quedé paralizado".

Era imposible procesar esa información porque no cuadraba con mis miles de experiencias con él. No pregunten por qué cuando y dónde, lo que más importa es quién era: un amigo, hermano, hijo y compañero talentoso, hermoso y apasionado... Envío amor sanador en este momento horrible a su círculo de amigos y familiares que lo amaban tanto. Lamentablemente, el mañana no está prometido. Ámense unos a otros. Descansa en paz, Eduardo", concluyó.