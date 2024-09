"Mal... cobarde": Rey Grupero agrede a Jorge Carbajal en restaurant por 'apoyar' a asesino

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más el nombre del reconocido creador de contenido, Rey Grupero ha dado de que hablar, debido a que recientemente mostró que tras su sentido del humor también hay ira, pues agredió verbalmente al polémico periodista, Jorge Carbajal, después de que ambos se toparon en un restaurant de la Ciudad de México, donde no se cayó nada y lo acusó de apoyar a un asesino, tachándolo de ser un "mal... cobarde".

El YouTuber reconocido por sus bromas pesadas a famosos, como el secuestro falso de Gustavo Adolfo Infante, en los últimos años ha destacado por también ser un activista de labores sociales muy importantes, como la protección a mujeres, niños y animales, dejando ver en un par de ocasiones como ha dado su apoyo principalmente a mujeres que casi pierden la vida y quedaron con graves consecuencias a causa de malas cirugías, exponiendo que el médico responsable es Juan José Duque.

Ahora, el presentador de Venga la Alegría: Fin de Semana, compartió en sus redes sociales un video en el que muestra el momento en el que al ver a Carbajal se lanza en su contra ante todos, y le dice que no tiene los pantalones suficientes para decirle las cosas de frente, ni como desmentir que apoyó a dicho doctor, que él señala de ser un asesino: "Eres un difamador, un mentiroso, por eso nunca has brillado, eres un mediocre. Eres un cobarde. Este cabrón ayudó a Juan José Duque".

Ante esto, Carbajal empleó su canal de YouTube llamado En Shock para hablar de este encuentro, en el que afirmó que no reaccionó al verlo, ya que al inicio no lo reconoció al no llevar el pelo largo ni el sombrero, afirmando que de la nada comenzó a gritarle de cosas: "Me empieza a decir que nunca más vuelva a hablar mal de él, que cómo me atrevo. Nada más te digo que conmigo no te vuelvas a meter, a mí no me vuelvas a mencionar nunca, no vuelvas a hablar de mí mal".

Tras esto, declaró que el exparticipante de MasterChef Celebrity solo buscó llamar la atención, asegurando que su única molestia es porque él mostró unos audios en el 2023, donde Rey Grupero habla con un socio del cirujano que tacha de asesino, y que presuntamente por hablar mal de Verónica Castro: "De un momento a otro empezó a gritonear en todo el restaurante. Gritándoles que yo era de lo peor, que yo había hablado pestes de Verónica Castro, que yo había defendido a Juan José Duque, el cirujano que había acabado con la vida de tantas mujeres".

