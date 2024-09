Muerte en las telenovelas: Querido actor sufre terrible caída y pierde la vida; famosos lo despiden

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- El mundo de las telenovelas y el teatro musical se viste de luto con la terrible muerte de un querido actor a los 67 años. Se trata de Adrian Bailey, quien se desarrolló como cantante, actor y bailarín durante su extensa carrera en musicales de Broadway. La carrera del histrión llegó su final en el 2008 luego de que sufriera un grave accidente que lo dejó con serias complicaciones de salud.

De acuerdo con reportes, el actor de melodramas y obras de teatro perdió la vida este domingo 22 de septiembre luego de que sufriera una caída en su departamento y fuera trasladado a una institución de rehabilitación un día antes de su cumpleaños número 68. Bailey llevaba varios años alejado de los escenarios debido a que hace 16 años sufrió un terrible accidente que lo dejó con fuertes secuelas e impidieron que pudiera retomar su trabajo.

Adrian Bailey (QEPD)

Como se recordará, justo antes de empezar una función sabatina de La Sirenita (My Little Mermaid) en 2008, el actor cayó por una trampilla que estaba colocada en un bote suspendido en el aire, cayendo casi 11 metros hacia abajo y aterrizando en el escenario. Bailey sufrió múltiples fracturas en la espalda, cadera, pelvis, esternón, costillas y pies, además de hernias en discos vertebrales que requirieron al menos cinco cirugías.

El histrión interpuso una demanda contra Disney y aseguró que su viuda "había cambiado para siempre". "Nunca será igual. Mi objetivo es lograr caminar por mi propio departamento y cuidarme. Intento mantenerme positivo", sostuvo entonces. Su hermano, Karl Bailey, relató que el actor pudo volver a caminar pero no podía hacer viajes de más de dos horas a la vez, lo que hizo que no pudiera asistir al funeral de su propia madre.

Bailey será recordado por su actuación en proyectos como Your Arms Too Short to Box With God en 1979, Sophisticated Ladies, My One and Only, Legs Diamond and Prince of Central Park en la década de los 80, Black and Blue, Jelly’s Last Jam, The Who’s Tommy, Kiss of the Spider Woman y Smokey Joe’s Café en los años 90 y The Wild Party, La Cage aux Folles y Hot Feet al comienzo de los 2000, antes de su accidente. En televisión apareció en The Wix, The Kings of Brooklyn y The Josephine Baker Story.

Ante la dolorosa muerte del histrión, varios famosos se pronunciaron al respecto. Lucie Arnaz Luckinbill, quien trabajó con él en My One and Only, lamentó su muerte en Instagram y envió sus condolencias. "El maravilloso Adrian Bailey se ha ido a casa", publicó junto a una fotografía en blanco y negro del actor, asegurando que sufrió por años para reaprender a hacer todo. "Sobrevivió más décadas de lo que predijeron porque él era Adrian Bailey", agregó. Al actor le sobreviven su hermano Karl, Louis y Frank y su hermana Angela.

