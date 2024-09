Recuerdan cuando Bisogno hizo cruel chiste a Edith González, pese a delicado estado de salud

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La salud de Daniel Bisogno ha sido un tema recurrente a partir de que padeció problemas en el hígado. Ahora que recibió un trasplante de dicho órgano, el conductor lucha por recuperarse. Ante la delicada situación que atraviesa la celebridad, los espectadores no se han tentado el corazón para recordar un comentario de mal gusto que él hizo en el pasado hacia Edith González.

Bisogno es conocido por su ácido sentido del humor, así como por exponer la vida de los famosos y criticarlos sin tacto. En muchas ocasiones, sus opiniones rozan lo políticamente incorrecto. Aun cuando el contexto sea serio, la estrella de la televisión no se muerde la lengua a la hora de hacer chistes crueles. Ahora que él se encuentra en el otro lado de la balanza, en una posición desfavorable, es el público el que se ha lanzado contra él con juicios mordaces.

Años atrás, el presentador de Ventaneando insultó a la actriz de Corazón Salvaje y Salomé cuando la recibieron en la televisora de la Ajusto, tras haber abandonado Televisa. A través de redes sociales, escribió: "Se recibe cascajo", lo cual la ofendió de sobremanera, según contó en una entrevista que le concedió a Mara Patricia Castañeda para su canal de YouTube En casa de Mara: "Estaba en el Tenorio y veo cómo anuncian que traían a Edith González con orquesta y se armó un especial y todo, y yo puse en mi Twitter ‘se recibe cascajo’, y no olvídate, ya no me habla Edith González".

Una semana más tarde, González falleció en consecuencia del cáncer que la aquejaba desde hace tiempo a los 54 años de edad. En medio del complejo cuadro de salud que afronta Bisogno, los internautas dijeron que sería muy gracioso que falleciera y se encontrara con Edith, quien lo recibiría con la misma frase: "Se imaginan que Edith González reciba a Daniel Bisogno y le diga: 'se recibe cascajo'".

Bisogno escribió un polémico tweet en referencia a Edith González

Como en cualquier tema controversial, siempre existe la contraparte que defiende y está a favor de Bisogno. Esta sección explicó que, en caso de darse dicho escenario, el presentador no se lo tomaría tan en serio e incluso se reiría de ello, pues así es su forma de ser.

