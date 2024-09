"Se parece a mi": Julio César Chávez confiesa si 'Lazy Boy' es su hijo no reconocido

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido boxeador mexicano, Julio César Chávez, acaba de emplear sus redes sociales para acallar los rumores que lo rodean desde hace varios días, confesando finalmente si es verdad que Lazy Boy, reconocido peleador de la UFC, es su hijo no reconocido, dejando en shock al admitir que: "se parece a mi". El luchador profesional declaró que sí eran padre e hijo pero no le dieron el apellido.

Hace un par de semanas, en el mundo del deporte comenzó a crecer el rumor de que uno de los luchadores de la UFC tenía un gran parecido con Julio César Chávez Jr., el joven pugilista mexicano que es hijo de la leyenda originaria de Sinaloa. Ante este hecho, cuando se tuvo de frente al joven peleador de artes mixtas, la prensa de ESPN le cuestionó este parentesco, a lo que simplemente señaló: "Si es mi papá, nada más que no me dieron el apellido".

Aunque Ronaldo Rodríguez, nombre real de Lazy Boy, lo dijo en un tono de broma ante la insistencia de la prensa por saber si es que también era hijo de la leyenda del boxeo mexicana, internautas lo tomaron como una declaración afirmativa y en realidad sí habría dejado ver que su padre era el gran Julio César Chávez, causando toda una conmoción mediática que no tardó en acaparar varios titulares de la prensa.

Es por ello que Julio César ha decidido compartir un video a través de su cuenta de Instagram para desmentir que tenga un hijo no reconocido y que ese sea el peleador, asegurando que eran los medios de comunicación los que estaban haciendo un redo con su parentesco: "Está saliendo una nota, la verdad me da risa, de este ‘Lazy Boy’, que es mi hijo, ya lo agarran como nota amarillista... ya no se crean tantas pend...".

Finalmente, el padre de Nicole Chávez le deseó a Ronaldo que tuviera un muy exitoso paso por el cuadrilátero en todas sus peleas y en tono de broma mencionó que en lo único en lo que se parecen es que son buenos para la pelea y en que sí tienen los pantalones bien puestos al momento de enfrentar al oponente: "Le deseó mucha suerte a ese muchacho, Dios lo bendiga, es muy buen peleador, ahí sí se parece a mí, en los pantalones que tiene y en lo bueno que es para pelear

