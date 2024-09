Tragedia en Televisa: Nieta de Talina Fernández, al borde de la muerte; trató de matarse

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta en Televisa pudo haber anunciado una trágica noticia, debido a que recientemente la joven futura actriz, Paula Levy, en una entrevista con Venga la Alegría reveló que hace poco estuvo al borde de la muerte, dado a que pasó por momentos tan complicados que quiso matarse y no saber de nada más. La nieta de Talina Fernández en su adolescencia entró en una profunda depresión e incluso la expresentadora de Hoy la corrió de la casa por sus malas decisiones.

La familia de la expresentadora de Sale el Sol han pasado por un terrible momento en el últimos año, debido a que no solo tuvieron que soportar el dolor de la muerte de Talina, sino que también atraviesan por la polémica de José Emilio Fernández Levy con Ana Bárbara y la tan lamentable muerte de Pato Levy, el hijo mayor de Fernández, el cual sufrió del corazón los últimos meses de su vida y no pudo operarse ante la falta de dinero de la familia.

Ahora, los nietos de la querida 'Dama del Buen Decir', como era conocida Talina, se encuentran adentrándose en el mundo del espectáculo, y Paula brindó una sentida entrevista en la que confesó que ella ha pasado momentos terribles, hundida en la depresión, por lo que quiso quitarse la vida hace tiempo, pero ahora valora más la vida y agradece no haber cumplido con el objetivo: "Lo compartí en algún momento, que tuve ahí un intento de suicidio, que qué bueno que no pasó y por algo pasan las cosas y no puedo estar más feliz de estar viva".

Talina con Paula

Tras esto, ante las cámaras de TV Azteca reflexionó sobre la importancia de querer uno mismo salir adelante, pues señaló que aunque ella va a terapia y poco a poco va sanando sus heridas, comprende que si ella no hubiera llegado al punto de aceptar la ayuda y querer mejorar, probablemente en su vida estuviera sucediendo otra historia: "Sí, con terapia y poco a poco, porque si tu no te quieres ayudar ni la terapia te ayuda. Entonces es como poco a poco ir aceptando las cosas como son y perdonar".

Finalmente, en base a su experiencia con la depresión y aun intento de suicidio, habló sobre su tío, Coco Levy y la depresión que él está padeciendo por haber perdido a su madre y hermano en menos de un año, recalcando que claro que lo entiende y no le parece extraño, pero quiso recalcar que ella no cree que se suicide, pero que sí la está pasando fatal, ya que está muy cab... lidiar con todo lo que vive y superar esas dos partidas en un periodo tan corto.

Fuente: Tribuna del Yaqui