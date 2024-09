Ángela Aguilar se compara con diosa griega y el público la cancela: "Enloqueció"

Ciudad de México.- Es posible que Ángela Aguilar sea una de las estrellas más controvertidas de la actualidad, ya sea porque varios internautas la tacharon de ser una especie de traidora a la patria por asegurar que es “25 por ciento argentina” durante la final de la Copa Mundial del año 2022 o porque terminó por casarse con Christian Nodal cuando éste tenía apenas 2 meses de haberse separado de Cazzu.

Para fortuna (o desgracia) de la denominada ‘Princesa del Regional Mexicano’ todo parecía indicar que el público estaba a punto de perdonarla por la supuesta soberbia que suele mostrar cada vez que una cámara la apunta, gracias a que hace un par de meses lanzó el tema Abrázame, dueto que estrenó en conjunto con Felipe Botello y que en días recientes comenzó a viralizarse debido a que la gente, a regañadientes, aceptó que dicho tema era simplemente magistral.

Lamentablemente, el reconocimiento del público no duró demasiado tiempo, puesto durante la noche del pasado miércoles 25 de septiembre, la joven de 20 años, volvió a entrar al ojo de la polémica, esta vez por compararse con una diosa griega, durante la grabación de un video, lo cual provocó que la gente recordara la supuesta actitud soberbia y mimada de la esposa del cantante del regional mexicano, Christian Nodal.

Ángela Aguilar se compara con diosa griega en video de tradiciones mexicanas

En el clip, que actualmente puedes encontrar en TikTok se puede ver a la cantante con un atuendo muy singular en el que aparece con una gran corona de flores doradas, mientras que en el cuerpo tiene detalles y maquillaje a juego con el mencionado accesorio, a la vez que su vestido es color negro con un estampado de velas, que recuerdan bastante al escenario de la película del año 1960, Macario. En el video, Ángela habla sobre las cosas que le gustan de México, como la moda, las tradiciones y los muchachos; sin embargo, el daño ya estaba hecho.

“Hola a todos, ¿cómo están? Soy Ángela Aguilar. Yo sé que no me reconocen porque ahora parezco como una diosa de… griega, pero no, soy mexicana y muy, muy, muy orgullosamente. Ahorita con mi look que me acabo de despertar con pelo de otra persona que no soy yo. Les voy a contar un poco de lo que más me gusta de México”, mencionó la celebridad.